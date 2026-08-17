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Horoskop za 17. avgust: Evo šta nam zvijezde poručuju danas

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Autor:

ATV redakcija
17.08.2026 07:13

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Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Evo šta nam zvijezde poručuju danas.

Ovan

Fokusirajte se na timski rad kako ne biste napravili nepotrebne greške. Oni u vezama rješavaju važnu dilemu, dok bi slobodni mogli dobiti poziv od osobe koju poznaju preko posla. Moguća je napetost u ramenima.

Bik

Na poslovnom planu dobijate neočekivanu podršku što vam otvara nova vrata. Partner od vas traži više spontanosti, a oni koji su sami mogli bi osjetiti privlačnost prema mlađoj osobi. Povedite računa o grlu.

Blizanci

Budite fokusirani na administrativne zadatke. Pripadnici znaka koji su u vezi uživaju u mirnom popodnevu, dok oni slobodni briljiraju u šarmiranju nove osobe. Potrebno vam je više tečnosti.

Rak

Oslonite se isključivo na svoj razum, a manje na emocije kada su u pitanju odluke. Voljena osoba vam sprema lijepo iznenađenje, a oni bez partnera maštaju o nekome ko im je trenutno daleko. Osjećate se dobro.

Lav

Ambicija je u prvom planu, ali pazite da ne zanemarite potrebe saradnika. U odnosu sa drugom stranom vlada strast, dok oni koji nisu u vezi privlače poglede gdje god da se pojave. Prijao bi vam boravak u prirodi.

Djevica

Završavate jedan veliki projekat koji vas je dugo mučio. Oni u braku ili vezi pronalaze zajednički jezik, dok bi samci mogli upoznati zanimljivu osobu na sasvim običnom mjestu. Pripazite na zglobove.

Vaga

Kreativnost ne poznaje granice, pa je pravi trenutak da predložite inovacije. U ljubavi se osjeća potreba za većom slobodom, a oni koji su bez obaveza uživaju u neobaveznom druženju. Povećajte unos vitamina C.

Škorpija

Budite rezervisani prema novim poslovnim ponudama koje zvuče previše dobro. Partner od vas očekuje više iskrenosti, slobodni ulaze u period kada će im se udvarati neko iz kruga poznanika. Moguća je nesanica.

Strijelac

Idealan je dan za rješavanje pravnih pitanja ili potpisivanje ugovora. Oni u stabilnim vezama uživaju u planiranju zajedničkog putovanja, dok slobodni osjećaju snažan nalet samopouzdanja. Potrebno vam je više odmora.

Jarac

Radna etika se stavlja na test, ali ćete svojom smirenošću uspjeti da prevaziđete prepreke. U emotivnim odnosima gradi se povjerenje, dok oni koji su sami dobijaju priliku za novo poznanstvo. Moguća je glavobolja.

Vodolija

Novi kontakti koje ostvarite mogli bi se pokazati kao presudni za dalji napredak. Druga strana vas podržava u vašim hobijima, a oni slobodni bi mogli započeti novu romansu. Pripazite na cirkulaciju.

Ribe

Završite obaveza koje ste dugo odlagali, jer će vam donijeti olakšanje. Oni u vezama se prepuštaju romantičnim trenucima, dok slobodni zrače energijom koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Povećajte fizičku aktivnost.

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