Ova dva znaka će na jesen dobiti priliku da ostvare svoje snove

Postoje odluke koje godinama nosimo u sebi, ali nikako da pronađemo pravi trenutak za njih. Ove jeseni dva znaka konačno prestaju da odlažu ono o čemu dugo razmišljaju i mijenjaju posao.

Neće to biti samo promjena radnog mjesta. Za njih počinje period u kojem ono što su dugo želeli konačno može postati stvarnost.

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Jesen donosi priliku za novi početak

Poslije dugog perioda nezadovoljstva, čekanja i premišljanja, stiže prilika koja može promijeniti njihov odnos prema poslu. Jedan znak dobija konkretnu ponudu, dok drugi konačno dobija šansu da zaradi od onoga što zaista voli.

A sada – ko su ova dva znaka?

Djevica: stiže ponuda koju neće lako odbiti

Djevica je navikla da prvo dobro razmisli, pa tek onda napravi potez. Zbog toga je moguće da je već više puta razmišljala o promjeni posla, ali je uvijek postojao neki razlog da ostane.

Ove jeseni situacija može biti drugačija. Poziv, razgovor ili ponuda od osobe iz poslovnog okruženja može joj pokazati da postoji nešto bolje.

Novac jeste važan dio priče, ali neće biti jedini razlog. Djevici će mnogo više značiti osjećaj da se njen trud konačno vidi i cijeni.

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Ono što je nekada djelovalo kao preveliki rizik sada može izgledati kao sasvim logičan sljedeći korak.

Ribe: posao iz snova više nije samo san

Ribe su dugo znale šta bi volele da rade, ali su tu želju često sklanjale u stranu zbog sigurnosti.

Možda je riječ o poslu koji su nekada radile sa strane, znanju koje su godinama razvijale ili nečemu što su oduvijek željele da pretvore u pravi posao.

Jesen može donijeti razgovor ili priliku koja će im pokazati da taj san ipak nije bio nerealan. Najteži dio biće napustiti poznato, ali Ribe će konačno biti spremne da naprave taj korak.

Šta može da ih zaustavi

Najveća prepreka biće stari strah. Djevica će želeti da zna svaki detalj prije odluke, dok će Ribe možda poželjeti da se vrate poznatom čim osjete nesigurnost. Ipak, mijenjaju posao tek kada shvate da više ne žele da ostanu tamo gdje nisu zadovoljni.

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Promjena ne mora da znači skok bez razmišljanja. Dovoljno je napraviti prvi korak, prihvatiti razgovor ili konačno reći naglas šta želite.

Za ova dva znaka jesen može biti trenutak kada će shvatiti da njihov san nije nestao. Samo je čekao da budu spremni da ga izaberu.

(Krstarica)