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Kupili polovnu kuhinju i u ladici našli hrpu para: Ne mogu spavati

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 16:22

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Савремени дизајн кухиње са елегантним ормарићима, двоструким рернама и шик декором.
Foto: Gustavo Galeano Maz/Pexels

Jedna hrvatska porodica u Njemačkoj kupila je polovnu kuhinju za 900 evra, a potom u njoj pronašla 24.000 evra u gotovini, što je otvorilo pitanje trebaju li novac vratiti starijoj prodavačici.

Žena koja je priču objavila na društvenim mrežama kaže da je novac očigledno godinama bio skriven na tom mjestu.

Prodavačica je starija gospođa koja se seli u dom, pa je sasvim moguće da je zaboravila gdje je stavila ušteđevinu.

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I tu počinje muka. Suprug smatra da su kuhinju platili i da je sve što je u njoj sada njihovo. Ona, međutim, ne može spavati. Najviše ju muči misao da bi ta starija žena mogla misliti kako je izgubila životnu ušteđevinu.

"Biste li vratili cijeli iznos, čak i ako vam je novac potreban?", upitala je ljude u grupi "Život u Njemačkoj".

Podijeljeni odgovori

Odgovori su se podijelili. Jedni bez razmišljanja kažu da treba vratiti.

"Poštenje je vrlina", napisao je neko.

Drugi su išli u smjeru "vrati omotnicu i gotovo“.

Bilo je i onih koji su se našalili da im se takve stvari događaju svake sedmice i da u ladicama redovno nalaze desetine hiljada evra. Jedan je samo napisao: "Svoje ne damo, tuđe nećemo".

Šta kaže zakon?

Međutim, važno je naglasiti da ovo nije samo pitanje savjesti. Njemački zakon je prilično jasan. Ko pronađe tuđu stvar i zadrži je, mora o tome odmah obavijestiti vlasnika. Ako ga ne zna ili mu ne zna adresu, mora prijaviti pronalazak nadležnom tijelu. Izuzetak vrijedi samo za sitne stvari do 10 evra.

Pronalazač ima pravo i na nalazninu – pet odsto do 500 evra, a tri odsto za sve iznad toga. Za ovih 24.000 evra to bi bilo oko 730 evra. Ako se vlasnik ne javi u roku od šest mjeseci, pod određenim uslovima možeš postati vlasnik, piše "Večernji".

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U ovom slučaju, međutim, situacija je drugačija. Kupci prilično dobro znaju kome bi novac mogao pripadati. U takvim okolnostima zakon jasno nalaže da se pronalazak prijavi i novac vrati vlasniku. Drugim riječima, činjenica da je 24.000 evra pronađeno unutar kuhinje kupljene za 900 evra ne znači automatski da je novac postao vlasništvo kupaca.

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Tagovi :

kuhinja

novac

Njemačka

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