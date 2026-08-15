Odata pošta Spomenku Gostiću - najmlađem odlikovanom poginulom borcu VRS

U Petrovu je danas održana manifestacija "Spomenkovi dani Ozrena" na kojoj je ukazano da treba čuvati i prenositi mlađim generacijama sjećanje na malog div-junaka Spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog poginulog borca Vojske Republike Srpske.

Organizator događaja Mile Savić izjavio je novinarima da su u prethodnom periodu obilježavane godišnjice od Spomenkove pogibije, a da se od ove godine obilježava i njegov rođendan - 15. avgust kako bi od zaborava bili sačuvani njegov lik i djelo.

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On je rekao da je zadovoljan što se današnjoj manifestaciji samoinicijativno pridružio veliki broj konjara i kočijaša iz Republike Srpske i Srbije koji su izrazili želju da simbolično odaju poštu mladom heroju koji je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu na maglajskom ratištu konjskom zapregom prevozio ranjenike i razvozio hranu na liniji, pri čemu je i ranjavan.

Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković zahvalio je Saviću i učesnicima što su se na Spomenkov rođendan okupili na Ozrenu kako bi se mlada pokoljenja upoznala o dešavanjima u minulom ratu.

U okviru manifestacije položeni su vijenci kod spomen-biste Spomenku u porti Manastira Svetog Nikole, u kojem je služen pomen.

Predstavnik Konjičkog kluba "Vranac" iz Bijeljine Borko Simić kaže da mu je bila čast da učestvuje u današnjoj manifestaciji u znak sjećanja na ovog hrabrog dječaka.

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Šesnaestogodišnji konjar Mitar Bijelić iz Modriče rekao je da danas jaše kako bi odao počast Spomenku i da bi mlade generacije čuvale sjećanje na ovog heroja, prenosi "Srna".

Smiljka Blagojević iz Gornjeg Rakovca, čija je sestra Simuna zajedno sa bakom Spomenka Gostića poginula od muslimanske granate u Ulišnjaku, kaže da je dobro poznavala Spomenka i njegov težak životni put.

Učesnike današnjeg defilea blagoslovio je nastojatelj Manastira Svetog Nikole, iguman Gavrilo.

U okviru manifestacije na platou u Kaluđerici održan je program u kojem je nastupilo Kulturno-umjetničko društvo "Milovan Gajić" iz Petrova, a za učesnike je priređen ručak tokom kojeg su uručene plakete i zahvalnice.

Spomenko Gostić rođen je 15. avgusta 1978. godine u Doboju.

Nakon što je u ratu ostao sam, Spomenko se pridružio vojsci, gdje je prvo bio kurir, da bi kasnije razvozio hranu vojnicima.

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Nekoliko mjeseci prije pogibije naišao je na minu dok je konjskom zapregom razvozio hranu po liniji, kada je i lakše ranjen.

Kasnije je otišao kod artiljeraca. Poginuo je od granate 20. marta 1993, nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. Tada je, osim njega, život izgubilo još pet srpskih vojnika.

Mladi heroj sa Ozrena dobio je spomen-bistu u Doboju koja je 20. marta 2014. godine postavljena u porti Spomen-hrama Rođenja Presvete Bogorodice.

Članovi Udruženja djece poginulih boraca "Nasljeđe" Republike Srpske iz Bijeljine obnovili su 2017. godine spomenik na mjesnom groblju Gornji Ulišnjak, a dobojski umjetnik Deni Božić oslikao je mural sa Gostićevim likom u Ulici vojvode Stepe u Doboju.

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Spomen-kip Spomenka Gostića postavljen je 24. avgusta 2021. godine u porti Manastira Svetog Nikole u Petrovu.

O Spomenku je snimljen četrdesetpetominutni dokumentarni film "Spomenko na vječnoj straži" i napisana knjiga "Spomenko i Ozren", čiji je autor Mile Savić.

Udruženje strip autora i obožavalaca stripa Republike Srpske "Deveta dimenzija" iz Banjaluke priredilo je strip album "Spomenko – priča o jednom djetinjstvu".

Spomenka Gostića je posthumno Medaljom za hrabrost "Miloš Obilić" odlikovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.