Dnevni horoskop za petak: Šta donosi zadnji radni dan u sedmici?

OVAN

Danas ste na visini zadatka i pred vama je izvesno vrlo uspešan poslovni dan. Dobar odnos sa poslovnim partnerima i saradnicima, mogućnost postizanja dobrih dogovora. Emotivni partner će pokazati više inicijative i spremnosti za lijepe zajedničke trenutke.

BIK

Baš onda kada vi niste specijalno zainteresovani za posao, ispada da ćete imati najviše obaveza i najviše morati da se angažujete i potrudite. Bolje se organizujte da biste obavili sve što se od vas očekuje. Prilično ste emotivno uzdrmani, ne možete da izbacite neke situacije iz glave.

BLIZANCI

Sve vam ide lako od ruke, pa sada ne treba samo uživati, već naprotiv, pokrenuti se i imati inicijativu u poslovnom segmentu po svim pitanjima koja su vam od važnosti. I emotivno ovo može biti vrlo podsticajan dan, sve ide onako kako ste zamislili.

RAK

Vi ćete se truditi da budete korektni prema onima sa kojima ste danas u kontaktu, ali izgleda da oni neće biti korektni prema vama. Zato vam stoji više stresa nego inače. Sa voljenom osobom ćete imati razgovor čijim krajnjim rezultatom možda nećete biti zadovoljni.

LAV

Vi ste danas brzi, dešavanja oko vas su brza i sve se smenjuje kao na traci. No, bitno je da ova brza dešavanja neće donijeti negativne, već pozitivne uticaje na vaš poslovni život. Imate neke nedoumice po pitanju emotivnog partnera. Neka vrijeme ovo riješi.

DJEVICA

Nije vam jasno, sve ste odradili kako treba, toga ste apsolutno svesni, ali pravih rezultata, bar u onom finansijskom smislu, još uvijek nema. Moraćete da budete još malo strpljivi. Neka ponašanja partnera ili dešavanja oko voljene osobe donose vam turobne misli.

VAGA

Uspjeli ste sami sa sobom da se dogovorite i trenutno se osjećate samouvjereno i spremno da se bacite u poslovna dešavanja. Pred vama je korektan dan, sa nešto težim obavezama od očekivanih, ali uspješan na kraju. Emotivno, trenutno nemate razloga da se požalite.

ŠKORPIJA

Ako se sve situacije postave kako treba, ovaj dan će vam donijeti dobre dogovore, čak i mogućnosti za finu zaradu. Jeste da je po pitanju obaveza zahtjevan, ali na to ste već navikli. Jedna osoba je u priličnoj mjeri okupirala vaše misli.

STRIJELAC

Vi biste da radite na svoj način, a savjetuju vam sa strane da radite na drugačiji. Mislim da bi ove savjete trebalo da poslušate. Emotivno je situacija dobra, lijepi kontakti sa suprotnim polom, a ako ste zauzeti, kvalitetno vrijeme sa partnerom.

JARAC

Prilično naporan dan. Izgledaće kao da nikako ne možete ostvariti svoje planove i čak u nekom trenutku možete pomisliti da je najbolje da dignete ruke od svega. Nemojte, sve stvari su danas rješive. Često razmišljate o jednoj osobi i priželjkujete da je vidite.

VODOLIJA

U ovaj dan možete zakoračiti umorno ili neinspirisano, bez motiva za jače poslovno angažovanje. Međutim, situacije će se brzo promijeniti i donijeti vam pozitivna i obećavajuća dešavanja. Komunikacija sa simpatijom se odvija baš onako kako vi to želite.

RIBE

Preopterećenost obavezama, stres i nerviranje, brzina na koju niste navikli, sve ono što se dešavalo u prethodnim danima ostavilo je traga na vama i danas ćete biti umorni i spori na poslu. Ni svojom emotivnom situacijom trenutno niste zadovoljni.

(telegraf)