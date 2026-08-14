Logo

Alarmantno u Njemačkoj: Zbog šumskih požara evakuisano skoro 2.000 ljudi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 08:22

Komentari:

0
Ватрогасац хода кроз угљенисану шуму близу Благона, током шумских пожара, југозападна Француска, петак, 31. јул 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Baz Ratner

Njemačke vlasti naredile su rano jutros evakuaciju 1.800 ljudi, nakon što se šumski požar u zapadnom dijelu zemlje proširio prema selu Gej u blizini granice sa Belgijom.

"Stanovnicima sela Gej naloženo je da ga odmah napuste i upute se u centar za pomoć u osnovnoj školi u obližnjem selu Štras", saopštile su opštinske vlasti.

Građani su pozvani da ponesu samo najneophodnije stvari, lična dokumenta i neophodne lijekove, prenosi Srna.

Vlasti su saopštile juče da je pokrenuta velika akcija hitnih službi zbog nekontrolisanog požara koji je zahvatio oko 25 hektara šumskog područja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Njemačka

Veliki šumski požar

evakuacija

Evakuacija stanovništva

Komentari (0)

Pročitajte više

Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.

Svijet

Zbog istorijski niskog vodostaja Rajne obustavljen riječni saobraćaj

21 h

0
Voz Zeljeznicka stanica

Svijet

Drama na željezničkoj stanici: Pronađen sumnjiv predmet

1 d

0
Жене трче поред прскалице испред зграде Рајхстага у љетње јутро у Берлину, у Њемачкој, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Od posljedica vrućine u Njemačkoj preminulo više do 12.000 osoba

1 d

0
банкомат апарат новацподизање новца

Svijet

Poznata banka ukida račune hiljadama korisnika

1 d

0

Više iz rubrike

Спасилац спава током паузе у рашчишћавању рушевина, три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Svijet

Broj poginulih u Kolumbiji dostigao 281

11 h

0
Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Svijet

Dron ušao u Letoniju, NATO borbeni avioni odmah reagovali

11 h

0
Аналитичар о стратегији Техерана: Иран то намјерно ради!

Svijet

Analitičar o strategiji Teherana: Iran to namjerno radi!

12 h

0
Наставница помаже ученику при учењу.

Svijet

Nastavnica hemije 30 puta zlostavljala i ljubila drugog

21 h

0

  • Najnovije

19

25

Ostao u pokvarenom autu sa ženom i četvoro male djece, stranac im dao svoje vozilo

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima