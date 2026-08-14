Alarmantno u Njemačkoj: Zbog šumskih požara evakuisano skoro 2.000 ljudi

Autor:ATV redakcija
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Njemačke vlasti naredile su rano jutros evakuaciju 1.800 ljudi, nakon što se šumski požar u zapadnom dijelu zemlje proširio prema selu Gej u blizini granice sa Belgijom.
"Stanovnicima sela Gej naloženo je da ga odmah napuste i upute se u centar za pomoć u osnovnoj školi u obližnjem selu Štras", saopštile su opštinske vlasti.
Građani su pozvani da ponesu samo najneophodnije stvari, lična dokumenta i neophodne lijekove, prenosi Srna.
Vlasti su saopštile juče da je pokrenuta velika akcija hitnih službi zbog nekontrolisanog požara koji je zahvatio oko 25 hektara šumskog područja.
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