Alarmantno u Njemačkoj: Zbog šumskih požara evakuisano skoro 2.000 ljudi

Njemačke vlasti naredile su rano jutros evakuaciju 1.800 ljudi, nakon što se šumski požar u zapadnom dijelu zemlje proširio prema selu Gej u blizini granice sa Belgijom.

"Stanovnicima sela Gej naloženo je da ga odmah napuste i upute se u centar za pomoć u osnovnoj školi u obližnjem selu Štras", saopštile su opštinske vlasti.

Građani su pozvani da ponesu samo najneophodnije stvari, lična dokumenta i neophodne lijekove, prenosi Srna.

Vlasti su saopštile juče da je pokrenuta velika akcija hitnih službi zbog nekontrolisanog požara koji je zahvatio oko 25 hektara šumskog područja.