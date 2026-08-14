Analitičar o strategiji Teherana: Iran to namjerno radi!

Iran ima za cilj produžiti trenutni sukob jer smatra da ekonomski pritisak ne predstavlja egzistencijalnu prijetnju opstanku tamošnje vlade, ocijenio je u razgovoru za Al Džaziru Majkl Stivens, viši saradnik Kraljevskog instituta ujedinjenih službi (RUSI).

Gotovo šest mjeseci od početka rata, Teheran je sada potpuno uvjeren da Sjedinjene Američke Države (SAD) nisu spremne na kopnenu invaziju, što im daje prostor za manevrisanje i prilagođavanje strategije.

„Ta egzistencijalna prijetnja je nestala. Dakle, žele ubrzati tempo i možda učiniti bol predsjednika Trampa malo akutnijom. A najbolji način da se to uradi je da se ovo odugovlači“, pojasnio je Stivens strategiju iranskih vlasti.

Podsjetimo da je prije američko-izraelskog napada 28. februara postojalo široko rasprostranjeno uvjerenje da će iranska vlada lako pasti.

Tome su prethodili višemjesečna građanska neposlušnost i masovni protesti koji su potresali zemlju krajem decembra i tokom januara, stvarajući sliku ozbiljne ranjivosti sistema. Ipak, analitičari tvrde da je ta faza prošla.

„Čini se da to sada nije slučaj, i nisam baš siguran da SAD imaju ikakve alate u rukama da prisile režim da radi ono što žele“, ističe ovaj analitičar.

Stivens zaključuje da trenutni status kvo, iako težak, zapravo odgovara Iranu. Iranci, kako navodi, mogu živjeti u ovoj „pat poziciji“.

Iako ih ekonomske i vojne posljedice bole, one nisu egzistencijalne po opstanak vlasti, što sada predstavlja ključni problem i prepreku za Sjedinjene Američke Države, prenosi Kliks.