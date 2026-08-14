Broj poginulih u Kolumbiji dostigao 281

Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali u Kolumbiji dostigao je 281, dok je 3.971 osoba povrijeđena, a 379 se vodi kao nestalo, saopštila je Nacionalna agencija Kolumbije za upravljanje rizikom od katastrofa.

"U zemljotresu je poginula 281 osoba, 3.971 je povrijeđena, 379 se vodi kao nestalo, a 348 osoba je spaseno", navela je Agencija u saopštenju objavljenom na "Iksu".

Navodi se da je zemljotres pogodio 15 departmana i 426 opština u Kolumbiji, kao i 44.936 porodica, odnosno ukupno 102.105 ljudi, prenosi Srna.