Logo

Broj poginulih u Kolumbiji dostigao 281

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 08:05

Komentari:

0
Спасилац спава током паузе у рашчишћавању рушевина, три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ivan Valencia

Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,4 stepena po Rihterovoj skali u Kolumbiji dostigao je 281, dok je 3.971 osoba povrijeđena, a 379 se vodi kao nestalo, saopštila je Nacionalna agencija Kolumbije za upravljanje rizikom od katastrofa.

"U zemljotresu je poginula 281 osoba, 3.971 je povrijeđena, 379 se vodi kao nestalo, a 348 osoba je spaseno", navela je Agencija u saopštenju objavljenom na "Iksu".

Navodi se da je zemljotres pogodio 15 departmana i 426 opština u Kolumbiji, kao i 44.936 porodica, odnosno ukupno 102.105 ljudi, prenosi Srna.

Zemljotres u Kolumbiji

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zemljotres

Kolumbija

zemljotres u Kolumbiji

Komentari (0)

Pročitajte više

Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Raste broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji: Preminule 273 osobe

22 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

Neobična pošiljka: Zaplijenjeni paketi kokaina sa naljepnicama Halanda

1 d

0
Ватрогасци претражују рушевине два дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у сриједу, 12. августа 2026. године.

Svijet

U zemljotresu u Kolumbiji poginulo 265 ljudi, povrijeđeno skoro 3.500

1 d

0
Спасиоци претурају кроз рушевине док трагају за преживјелима дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Spasioci u Kolumbiji iz ruševina izvukli bebu

2 d

0

Više iz rubrike

Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Svijet

Dron ušao u Letoniju, NATO borbeni avioni odmah reagovali

11 h

0
Аналитичар о стратегији Техерана: Иран то намјерно ради!

Svijet

Analitičar o strategiji Teherana: Iran to namjerno radi!

12 h

0
Наставница помаже ученику при учењу.

Svijet

Nastavnica hemije 30 puta zlostavljala i ljubila drugog

21 h

0
Море чине водене масе на површини Земље просјечно једнаких физичких и хемијских својстава, које су у међусобној вези. Море је велико тијело морске воде које је дијелом или у потпуности окружено копном.

Svijet

Hrabri Ivan uskočio u podivljale talase i u jednom satu spasio nekoliko života

21 h

0

  • Najnovije

19

25

Ostao u pokvarenom autu sa ženom i četvoro male djece, stranac im dao svoje vozilo

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima