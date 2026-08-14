Kako je Srbin umalo ispao iz aviona "Rajanera"? Objavljen izvještaj o incidentu na letu

Američki istražitelji objavili su preliminarni izvještaj o incidentu na letu „Rajanera“, 10. jula, kada je iz aviona „Boing 737 Nekst Dženerejšn“ zamalo ispao 61-godišnji Srbin Ljubiša Karović i tom prilikom zadobio višestruke povrede.

Slomljeni dijelovi motora razbili su prozor na avionu, ubrzo poslije polijetanja iz Grčke, zbog čega je glava jednog muškarca bila izvučena kroz otvor na trupu aviona, saopštio je američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) koji vodi istragu. Kako se navodi u izvještaju, dijelovi koji su izletjeli iz motora, nakon što je došlo do loma jedne lopatice ventilatora, oštetili su prozor, kao i trup aviona na još nekoliko mjesta.

U motoru pronađeni ostaci ptice

NTSB je saopštio da su u motoru pronađeni ostaci ptice, što ukazuje na mogućnost da je avion prilikom polijetanja udario u ptice, prenosi Si-Bi-Si. Međutim, šta je tačno dovelo do loma lopatice još nije utvrđeno.

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Članovi kabinskog osoblja rekli su istražiteljima da su čuli i osjetili snažne, neprekidne vibracije i vidjeli dim ili maglu u kabini, prije nego što su se maske za kiseonik spustile sa plafona. Jedan član kabinskog osoblja potom je primijetio putnike kako stoje i dozivaju pomoć, jer je muškarac koji je sjedio do prozora u 11. redu bio djelimično zaglavljen u oštećenom prozoru. Drugi putnici uspjeli su da ga povuku nazad u kabinu, prenosi RTS.

Povrijeđeni putnik premješten je u 12. red, gdje mu je pomoć ukazao jedan od putnika, koji je bio ljekar. Ostali putnici su od kabinskog osoblja uzeli metalnu kutiju i njome pokušali da zaklone razbijeni prozor dok avion ne sleti, navodi se u izvještaju.

NTSB u izvještaju navodi da je letačka posada tokom 12 mjeseci koji su prethodili ovom incidentu prijavila četiri slučaja sumnje na udar ptice u motor broj dva tog aviona.

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„Kako je navedeno, u dva slučaja pronađeni su ostaci ptica“, saopštio je NTSB, dodajući da naknadnim pregledima tokom održavanja nisu utvrđena oštećenja.

NTSB je saopštio i da još ispituju da li postoje sličnosti između ovog incidenta i ranijih slučajeva, poput otkaza motora na letu američke kompanije „Sautvest erlajnz“ u aprilu 2018. godine, kada je poginula putnica koja je djelimično izvučena kroz prozor aviona.

„Istražni tim je upoznat sa ranijim događajima sa sličnim modelima motora, koji su doveli do oštećenja usisnika ili oplate motora i konstrukcije trupa aviona“, navodi se u izvještaju.

„Rajaner“ je odbio da komentariše navode iz preliminarnog izvještaja.

Advokat Ljubiše Karovića rekao je ranije za RTS da vjeruje da za ono što se desilo postoji odgovornost i „Rajanera“, i „Boinga“, i proizvođača motora, te da će, ukoliko istraga to potvrdi, protiv njih podnijeti tužbe.

Generalni direktor „Rajanera“ Majkl O'Liri ranije je izjavio da je istraga usmjerena na oštećenje izazvano stranim predmetom, a ne na starost aviona ili istoriju njegovog održavanja.

NTSB je kritikovao iznošenje takvih izjava u javnost, ističući da istražitelji još nisu isključili nijednu mogućnost, te da O'Liri nije bio ovlašćen da govori o istrazi.

Incident se dogodio 10. jula, ubrzo nakon što je avion poletio iz Soluna za Memingen. Nakon što je pukao prozor pored kojeg je sjedio Karović, pilot je preusmjerio avion i putnike vratio na solunski aerodrom.