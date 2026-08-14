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Oglasila se Jovana Jeremić, nekoliko sati poslije operacije

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 10:01

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Огласила се Јована Јеремић, неколико сати послије операције
Foto: Youtube/ screenshot

Voditeljka "Jutarnjeg programa" na Pink televiziji, Jovana Jeremić, operisana je juče na jednoj privatnoj klinici u Beogradu.

Ona je ugradila silikone u grudi, sve je proteklo u najboljem redu, a sada se oglasila jutro nakon intervencije.

Naime, Jovana Jeremić se i dalje oporavlja od operacije koju je imala, ali je nastavila sa svojom rutinom, pa je tako sada na Instagramu objavila fotografiju i pokazala kako uživa u ispijanju kafei čitanju knjige.

Јована Јеремић
Jovana Jeremić

Kako smo mogli da primjetimo na ruci joj je i dalje braunila, a Jovana je podijelila i citat:

- Put koji je tvoj neće uvek imati smisla drugima, ali će imati smisla tebi.

Bratanica se nije odvajala od nje

Podsjetimo, Jovana Jeremić je na kliniku stigla u pratnji svoje bratanice, a pred ulazak u kliniku, voditeljka se prekrstila i pomolila Bogu da sve prođe kako treba, što je oduševilo medicinske radnike.

Јована Јеремић-20032026

Scena

Operisana Jovana Jeremić

- Malo uplašena, iskrena da budem. Okej sam. Ja sam veliki slabić kada je igla u pitanju, samo ću ti to reći. I onda, uvijek kad idem, i kad sam se porađala, i sve, bilo joj, ja ljekaru idem samo na kontrole. I to je to - rekla je Jovana za Pink.rs pred operaciju.

(telegraf)

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Jovana Jeremić

Operacija

voditeljka

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