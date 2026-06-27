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Jovana Jeremić uhvaćena sa Tigrom: Ljubav pršti na plaži

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 18:37

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Јована Јеремић
Foto: Instagram/ginis_tigar

Popularna voditeljka Jovana Jeremić i njen partner Miloš Stojanović Tigar uživaju u skladnoj vezi već izvesno vrijeme a sada su sa pratiocima podijelili romantične trenutke sa putovanja.

Njih dvoje su naime na letovanju odakle su se oglasili poziravši na plaži u kupaćim kostimima i pokazavši zavidne figure.

Pored opuštenih i nasmejanih kadrova pored stena i prelepog cveća, par je podijelio i fotografiju na kojoj razmjenjuje strastvene poljupce. Da je njihova veza jača nego ikada, potvrdio je i sam biznismen koji je uz ove romantične prizore kratko i jasno poručio: "Prava ljubav".

Ovo je naišlo na oduševljenje pratilaca i pozitivne komentare a svi su paru poručili da čuva svoju iskrenu ljubav.

Podsjetimo, Jovana Jeremić i njen partner, kik-bokser Miloš Stojanović Tigar, otputovali su na odmor u Italiju, gdje svakodnevno pokazuju kako zajedničkim snagama održavaju vrhunsku kondiciju. Akcenat je nedavno bio na žestokom uličnom treningu.

Јована Јеремић

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Dok je Jovana u sportskom izdanju pokazala zavidnu disciplinu i borbeni duh, Miloš je bez majice demonstrirao profesionalnu formu i opravdao svoj nadimak.

Poznato je da je voditeljka izuzetno posvećena fitnesu, a prisustvo profesionalnog kik-boksera na putovanju daje joj maksimalnu motivaciju da pomjeri sopstvene granice.

Kadrovi njihovog zahtevnog treninga na ulicama Italije odmah su zapalili društvene mreže, a pratioci ne prestaju da komentarišu njihovu sjajnu energiju i Miloševu spremnost.

"Naš zajednički trening" - napisala je voditeljka.

(telegraf)

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Jovana Jeremić

Jovana Jeremić dečko

Miloš Stojanović Tigar

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