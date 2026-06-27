Svi su oduševljeni tijelom Danijele Dimitrovske: Otkrila i šta jede

Kada se pojavi na obali mora, Danijela Dimitrovska gotovo uvijek privuče pažnju, a ovog puta razlog nije bio samo ljetnji ambijent, već i izdanje koje je mnoge ostavilo bez riječi.

Manekenka je iz Kotora objavila snimak u kojem šeta uz more u potpuno crnoj kombinaciji - providnoj crnoj haljini ispod koje se nazire kupaći kostim, dok je cijeli izgled upotpunila visokim potpeticama.

Njeno elegantno, ali smjelo izdanje brzo je privuklo komentare pratilaca, a među onima koji su joj ostavili poruku bila je i pjevačica Džejla Ramović, koja je kratko napisala: "Kakva žena".

Dok su mnogi komentarisali njen izgled i samouveren nastup, iza figure koju Danijela Dimitrovska pokazuje na plaži ne stoji slučajnost. Manekenka godinama govori o tome koliko su joj važni treninzi, disciplina i osluškivanje sopstvenog organizma, ali istovremeno priznaje da nije neko ko se odriče baš svega što voli.

Figura Danijele Dimitrovske rezultat je navika, a ne rigoroznih zabrana

Danijela Dimitrovska važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni, a njen izgled često pokreće pitanja o tome kako uspjeva da održi formu. Ipak, ona je ranije otkrila da njen način života nije zasnovan na potpunom odricanju, već na pronalaženju ravnoteže.

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Manekenka je priznala da obožava neke namirnice koje se često smatraju "grešnima" kada je u pitanju zdrava ishrana.

- Peciva, testa, paste to vam je moja slabost. Dobro, i čips. Ali se stvarno trudim da ih izbacim jer mi jednostavno ne prijaju. Nadimam se, osjećam se teško, stomak mi nije srećan poslije toga, i to mi je bio znak da nešto mijenja - pričala je ranije za Blic.

Umjesto da sebi potpuno zabrani omiljene ukuse, Danijela je neke namirnice zamijenila alternativama koje joj više odgovaraju. Kako je objasnila, pastu često menja integralnom ili onom od crvenog sočiva.

Ovakav pristup ishrani pokazuje da iza njenog izgleda nije samo broj na vagi, već način na koji bira šta joj prija i kako se osjeća nakon određene hrane.

Danijela Dimitrovska podjelila sa svima šta jede za doručak

Jutarnja rutina kod Danijele Dimitrovske počinje vodom sa limunom i suplementacijom, a za prvi obrok bira hranu koja joj daje energiju za dan.

Njen omiljeni doručak je palenta sa sirom i kiselim mlekom, dok za ručak često bira tortilju sa tunjevinom, sirom i povrćem. Večera joj je uglavnom laganija, a među izborima su potaž od bundeve i salata sa avokadom, povrćem i slaninicom.

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Kada govori o ishrani, Danijela posebno naglašava da ono što odgovara njoj ne mora nužno odgovarati svima.

- Mliječne proizvode sam takođe izbacila jer mi nisu prijali, ali je sve to jako individualno. Ne volim da dajem savjete u stilu 'ovo moraš', jer ja nisam nutricionista. Mogu samo da podjelim šta meni prija - rekla je.

Upravo taj stav često ponavlja - važno je pratiti signale koje telo šalje i pronaći način ishrane koji može da se uklopi u svakodnevni život.

Kotor kao savršeno mjesto za ljetnji odmor

Kotor u Crnoj Gori jedna je od najpoznatijih destinacija na Jadranu, prepoznatljiva po starom gradu, kamenim ulicama i pogledu na Bokokotorski zaliv. Grad ima bogatu istoriju, a njegova arhitektura nosi tragove različitih epoha, posebno venecijanskog uticaja.

Za mnoge posjetioce Kotor je spoj odmora, mora i šetnje kroz istorijsko jezgro, a upravo takav ambijent često biraju i poznate ličnosti tokom ljetnjih mjeseci.

Danijela je iz ovog primorskog grada podijelila samo dio atmosfere, ali je njen ljetnji izgled ponovo otvorio pitanje koje se često postavlja - kako održava formu koju mnogi primećuju.

Odgovor je, prema njenim ranijim pričama, u kombinaciji treninga, pažljivog izbora hrane i navike da sluša svoje tijelo.

Njen boravak u Kotoru samo je još jedan trenutak u kojem je pokazala svoj prepoznatljiv stil. Crna haljina, more u pozadini i opuštena atmosfera bili su dovoljni da pokrenu more komentara.