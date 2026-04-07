Danijela Matović na Panel diskusiji s Trampom Mlađim: Igor Dodik uspješan poslovni lider

Donald Tramp Mlađi održao je Panel diskusiju u Banskom dvoru, na kojoj je, sa Danijelom Matović, razgovarao o brojnim globalnim temama.

Dobrim dijelom na Panel diskusiji preovladavale su ekonomske teme, ali je bilo riječi i o drugim globalnim dešavanjima i demokratiji.

Republika Srpska Završena panel diskusija u Banskom dvoru: Šta je Tramp Mlađi poručio

Inače, Danijela Matović je finansijska savjetnica i ekspert za investicije, spajanja i preuzimanja (M&A), sa više od 14 godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnih finansijskih i konsultantskih usluga.

Prije samog početka Panel diskusije, Matovićeva se posebno obratila Igoru Dodiku, zahvaljujući mu na gostoprimstvu i učešću u organizaciji događaja.

Republika Srpska Ko je Danijela Matović koja će razgovarati sa Donaldom Trampom Mlađim?

"Zahvaljujem našem domaćinu Igoru Dodiku koji se pokazao kao uspješan lider u oblasti poslovanja u Republici Srpskoj i regionu i koji je pokrenuo sve ovo i lično učestvovao u organizaciji", poručila je Danijela Matović.