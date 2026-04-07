Završena panel diskusija u Banskom dvoru: Šta je Tramp Mlađi poručio

Donald Tramp Mlađi održao je Panel diskusiju u Banskom dvoru, na kojoj je, sa Danijelom Matović, razgovarao o brojnim globalnim temama.

Razgovoru je prisustvovalo više od 100 republičkih zvaničnika, privrednika i uglednih ljudi iz finansijskog i društvenog sektora, koji su imali priliku i da postavljaju pitanja.

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi istakao je na panel diskusiji u Banskom dvoru, da Amerikanci mogu mnogo da nauče dolaskom u Republiku Srpsku i boravkom ovdje.

"Radna etika je kulturološka stvar. Ovdje ima toliko puno toga da se nauči i za mene jedna nenamjerna politička indoktrinacija se desila kada sam vidio kako propada određeni politički sistem, ali isto tako kada sam vidio vrijednosti ljudi. Ako bi došli ovdje mislim da bi mogli da shvate kako zaista funkcioniše svijet", istakao je Tramp Mlađi.

Na početku panel diskusije, Tramp Mlađi komentarisao je dešavanja na globalnom nivou i tehnologije vještačke inteligencije.

Na panel diskusiji obratio se i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik koji se zahvalio Trampu Mlađem na dolazak u Banjaluku, te dodao da Republika Srpska mora biti otvorena za nove ideje, koje vode ka progresu.

Demokratija se često koristi kao oružje širom svijeta, kako protiv nas, tako i protiv drugih, rekao je Donald Tramp Mlađi na panel-diskusiji u Banskom dvoru.

„Uzimajući u obzir globalne trendove, vidimo da se mnogo toga danas dešava uz pomoć tehnologije i vještačke inteligencije. Kada je riječ o kriptovalutama, to je nešto što je Trampova administracija prihvatila veoma rano. Kao što vidite, u ovom dijelu svijeta, ali i drugdje, demokratija nije uvijek ono što se pod tim pojmom podrazumijeva. Demokratija se često koristi kao oružje širom svijeta kako protiv nas, tako i protiv drugih. Kada je riječ o kriptovalutama i Republici Srpskoj“, rekao je Donald Tramp Mlađi.

Prema njegovim riječima, vještačka inteligencija je sastavni dio budućnosti od kojeg nema povratka. Istakao je da će strana koja ostvari tehnološku prednost donositi ključne odluke u budućnosti, uključujući i one koje se tiču Sjedinjenih Američkih Država.

„Ušli smo u kripto-sistem ne zato što smo imali nerazvijenu tehnologiju, već zato što nismo imali izbora. Kripto je veliki dio toga. Vještačka inteligencija će, bez sumnje, biti sastavni dio naše budućnosti. Došli smo u situaciju da smo sa razvojem računara otišli predaleko i da nema povratka. Onaj ko bude na pobjedničkoj strani odlučivaće o mnogim stvarima, pa čak i o Americi“, rekao je Donald Tramp Mlađi.

Govoreći o izborima u Mađarskoj, istakao je da je premijer Mađarske Viktor Orban pravi borac.

"Jako je važno šta se trenutno dešava u Mađarskoj. Viktor Orban je zaista pravi borac za zapadne vrijednosti i naš je prijatelj", naglasio je Tramp Mlađi.

Donald Tramp Mlađi izjavio je da je učestvovao na brojnim biznis-konferencijama širom svijeta i da je često slušao ocjene da je Evropska unija „katastrofa“, ali katastrofa koju treba popraviti.

„Prisustvovao sam brojnim biznis-konferencijama širom svijeta, sa vodećim ljudima iz finansijskog sektora. Jedan komentar koji sam stalno slušao glasio je: Evropska unija je katastrofa. Američki bankari, kao i brojni uticajni ljudi sa Bliskog istoka, naročito oni iz poslovnog svijeta, na gotovo svakom panelu ističu da je EU katastrofa. Ali, to je katastrofa koju treba popraviti. To možemo učiniti jedino ako pustimo da se stvari tamo same riješe“, odgovorio je Tramp Mlađi na pitanje Željka Budimira, ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske.

On je dodao da će situacija u Evropskoj uniji uticati i na zapadne vrijednosti i na zapadnu civilizaciju.

„Situacija u EU će uticati na zapadne vrijednosti i zapadnu civilizaciju. Već sam govorio o razlikama između istočne i zapadne Evrope, kao i o činjenici da su mnoge zemlje koje su nekada pripadale istočnoj Evropi, a i danas se tako percipiraju, sada dio Evropske unije“, naveo je Tramp Mlađi.