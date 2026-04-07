Počela panel diskusija u Banskom dvoru, obraća se Tramp Mlađi

U Banskom dvoru je počela panel diskusija, na kojoj se obraća Donald Tramp Mlađi.

Sa Trampom Mlađim razgovara Danijela Matović.

Danijela Matović je finansijska savjetnica i ekspert za investicije, spajanja i preuzimanja (M&A), sa više od 14 godina profesionalnog iskustva u oblasti korporativnih finansijskih i konsultantskih usluga.

U Banskom dvoru su i lider SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, predsjednici Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Prisutni su i brojni privrednici i zvanice iz javnog i društvenog života.