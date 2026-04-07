Tramp: Jedna civilizacija nestaje večeras!

ATV
07.04.2026 14:31

Трамп: Једна цивилизација нестаје вечерас!
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da će cijela jedan civilizacija biti uništena, osim ako se ne desi nešto "revolucionarno".

"Cijela jedna civilizacija će večeras umreti i nikada više se neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerovatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i sveobuhvatnu promjenu režima, gdje preovladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda može da se dogodi nešto revolucionarno i divno - ko zna? Saznaćemo večeras, u jednom od najvažnijih trenutaka u dugoj i složenoj istoriji svijeta. 47 godina iznuda, korupcije i smrti konačno će se završiti. Bog neka blagoslovi veliki narod Irana", napisao je Tramp na mreži Istina.

Tramp je ranije zaprijetio da će uništiti naftnu infrastrukturu na ostrvu Harg ukoliko Iran ne otvori Ormuski moreuz.

