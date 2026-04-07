Ukrajinski dron pogodio školu: Šestoro povrijeđenih, među njima petoro djece

Autor:ATV
Petoro djece je povrijeđeno u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na školu u selu Velika Znamenka u Zaporoškoj oblasti, saopštio je gubernator regiona Jevgenij Balicki.
On je na Telegramu napisao da je opšteobrazovna škola u selu Velika Znamenka, u Kamensko-Dnjeprovskom opštinskom okrugu, bila meta napada neprijateljskog drona.
"Zna se da ima šestoro povrijeđenih, od kojih je petoro djece. Djeca su hitno evakuisana u zdravstvenu ustanovu", istakao je on.
Dodao je da je u direktnom kontaktu sa operativnim službama.
