Ukrajinski dron pogodio školu: Šestoro povrijeđenih, među njima petoro djece

Petoro djece je povrijeđeno u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na školu u selu Velika Znamenka u Zaporoškoj oblasti, saopštio je gubernator regiona Jevgenij Balicki.

On je na Telegramu napisao da je opšteobrazovna škola u selu Velika Znamenka, u Kamensko-Dnjeprovskom opštinskom okrugu, bila meta napada neprijateljskog drona.

"Zna se da ima šestoro povrijeđenih, od kojih je petoro djece. Djeca su hitno evakuisana u zdravstvenu ustanovu", istakao je on.

Dodao je da je u direktnom kontaktu sa operativnim službama.