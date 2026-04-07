Ukrajinski dron pogodio školu: Šestoro povrijeđenih, među njima petoro djece

07.04.2026 12:06

Дрон
Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Petoro djece je povrijeđeno u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na školu u selu Velika Znamenka u Zaporoškoj oblasti, saopštio je gubernator regiona Jevgenij Balicki.

On je na Telegramu napisao da je opšteobrazovna škola u selu Velika Znamenka, u Kamensko-Dnjeprovskom opštinskom okrugu, bila meta napada neprijateljskog drona.

"Zna se da ima šestoro povrijeđenih, od kojih je petoro djece. Djeca su hitno evakuisana u zdravstvenu ustanovu", istakao je on.

Dodao je da je u direktnom kontaktu sa operativnim službama.

Više iz rubrike

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан

Svijet

Oglasio se predsjednik Irana: 14 miliona ljudi je spremno da se žrtvuje u ratu, i ja sa njima

15 h

0
Пуцњава близу израелског конзулата у Истанбулу, повријеђена полицајац

Svijet

Pucnjava blizu izraelskog konzulata u Istanbulu, povrijeđena policajac

15 h

0
Саудијска Арабија затворила копнену везу с Бахреином

Svijet

Saudijska Arabija zatvorila kopnenu vezu s Bahreinom

15 h

0
Венс и Сијарто у Будимпешти

Svijet

Vens doputovao u Budimpeštu, dočekao ga Sijarto

16 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

