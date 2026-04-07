Vens doputovao u Budimpeštu, dočekao ga Sijarto

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens doputovao je u posjetu Budimpešti, javio je Rojters.

Njega je dočekao ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto koji je izjavio da posjeta Vensa Mađarskoj pokazuje da su odnosi Vašingtona i Budimpešte u "novom zlatnom dobu".

Sijarto je dodao da će predstavnici mađarskih vlasti sa Vensom razgovarati o migraciji, globalnoj bezbjednosti, te ekonomskoj i energetskoj saradnji.