Novi skandal potresa kraljevsku porodicu: Endru optužen za jezivo nasilje! Čarls sve znao?

Knjiga Roberta Hardmana "Elizabeta II" otkriva da je Endru Mauntbaten-Vindzor bio ne samo verbalno već i fizički agresivan prema najbližim saradnicima pokojne kraljice Elizabete II kada nisu izvršavali njegove naredbe.

U knjizi se navodi da je bivši vojvoda od Jorka fizički napao kontraadmirala i jednog od glavnih povjerenika pokojne kraljice Tonija Džonston-Barta, a nakon što mu je rečeno da ne može da organizuje događaj u Bakingamskoj palati, piše Independent.

Jedan član osoblja opisao je svađu kao "kinetički" udarac koji je izazvao zaprepašćenje u kraljevskom domaćinstvu.

"Bila je to rutinska kućna stvar. Vojvoda je želio da priredi prijem, a nije bilo mjesta. Bilo je tako jednostavno. Toni je rekao da će morati da čeka svoj red kao i svi ostali, a vojvoda ga je napao", rekao je jedan viši član osoblja Hardmanu u odlomku iz njegove knjige "Elizabeta II", koja je objavljena u serijalu u listu Dejli Mejl.

Džonston-Bart, koji je bio nadzornik domaćinstva od 2013. godine i još uvijek radi za kralja, prijavio je sukob sa bivšim vojvodom lordu komorniku, lordu Pilu, koji je to pitanje pokrenuo pred tadašnjim princom Čarlsom, a koji je potom razgovarao sa svojim bratom o incidentu.

Lord Pil je potom primio poziv od Endrua koji mu je rekao "čujem da zovete ljude i stvarate probleme".

U drugom navodnom incidentu u Vindzoru, konjušari iz Rojal Miusa jahali su neke od konja pokojne kraljice na imanju kada je viđen automobil koji se približavao kako "agresivno" ubrzava.

Hardman je napisao da se automobil zaustavio pored Endrua i da je bivši princ "viknuo" na vozača "Ko umišljaš da si?" i zatražio njegovo ime kako bi ga prijavio pokojnoj kraljici.

Knjiga takođe opisuje i bes u kraljevskoj kući kada je Endru postupio protiv savjeta i snimio zloglasni intervju sa Emili Maitlis za Njuznajt 2019. godine u palati o svom odnosu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, nakon čega je lord Pil je rekao da je Endru "imao dominantno uvjerenje da je bolji od nas ostalih".

U januaru 2022. godine Endruu su oduzete vojne dužnosti i pravo korišćenja titule Njegovog Kraljevskog Visočanstva.

U međuvremenu kralj Čarls Treći naredio mu je da se iseli iz rezidencije u kojoj je živio, a američko ministarstvo pravde objavilo je dokumenta vezana za slučaj Epstin u kojima se Endru veoma često pominjao i dovodio u vezu sa ženskim osobama koje je Epstin zloupotrebljavao, prenosi Tanjug.