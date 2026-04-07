Novi skandal potresa kraljevsku porodicu: Endru optužen za jezivo nasilje! Čarls sve znao?

07.04.2026 10:25

Принц Ендру
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek, File

Knjiga Roberta Hardmana "Elizabeta II" otkriva da je Endru Mauntbaten-Vindzor bio ne samo verbalno već i fizički agresivan prema najbližim saradnicima pokojne kraljice Elizabete II kada nisu izvršavali njegove naredbe.

U knjizi se navodi da je bivši vojvoda od Jorka fizički napao kontraadmirala i jednog od glavnih povjerenika pokojne kraljice Tonija Džonston-Barta, a nakon što mu je rečeno da ne može da organizuje događaj u Bakingamskoj palati, piše Independent.

Jedan član osoblja opisao je svađu kao "kinetički" udarac koji je izazvao zaprepašćenje u kraljevskom domaćinstvu.

"Bila je to rutinska kućna stvar. Vojvoda je želio da priredi prijem, a nije bilo mjesta. Bilo je tako jednostavno. Toni je rekao da će morati da čeka svoj red kao i svi ostali, a vojvoda ga je napao", rekao je jedan viši član osoblja Hardmanu u odlomku iz njegove knjige "Elizabeta II", koja je objavljena u serijalu u listu Dejli Mejl.

Endruova kćerka želi da pobjegne iz države nakon skandala sa Džefrijem Epstinom, princ Hari želi da pomogne

Džonston-Bart, koji je bio nadzornik domaćinstva od 2013. godine i još uvijek radi za kralja, prijavio je sukob sa bivšim vojvodom lordu komorniku, lordu Pilu, koji je to pitanje pokrenuo pred tadašnjim princom Čarlsom, a koji je potom razgovarao sa svojim bratom o incidentu.

Lord Pil je potom primio poziv od Endrua koji mu je rekao "čujem da zovete ljude i stvarate probleme".

U drugom navodnom incidentu u Vindzoru, konjušari iz Rojal Miusa jahali su neke od konja pokojne kraljice na imanju kada je viđen automobil koji se približavao kako "agresivno" ubrzava.

Hardman je napisao da se automobil zaustavio pored Endrua i da je bivši princ "viknuo" na vozača "Ko umišljaš da si?" i zatražio njegovo ime kako bi ga prijavio pokojnoj kraljici.

Knjiga takođe opisuje i bes u kraljevskoj kući kada je Endru postupio protiv savjeta i snimio zloglasni intervju sa Emili Maitlis za Njuznajt 2019. godine u palati o svom odnosu sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, nakon čega je lord Pil je rekao da je Endru "imao dominantno uvjerenje da je bolji od nas ostalih".

U januaru 2022. godine Endruu su oduzete vojne dužnosti i pravo korišćenja titule Njegovog Kraljevskog Visočanstva.

U međuvremenu kralj Čarls Treći naredio mu je da se iseli iz rezidencije u kojoj je živio, a američko ministarstvo pravde objavilo je dokumenta vezana za slučaj Epstin u kojima se Endru veoma često pominjao i dovodio u vezu sa ženskim osobama koje je Epstin zloupotrebljavao, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Принц Ендру и Сара Фергусон

Svijet

Epstin sve vrijeme ismijavao princa Endrua i njegovu suprugu, ovako je govorio o kraljevskom paru

6 d

0
Принц Ендру

Svijet

Princ Endru viđen prvi put nakon hapšenja: Evo gdje se nalazi dok su sve oči uperene u njega

2 sedm

0
Џефри Епстин

Svijet

Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

3 sedm

0
Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа

Svijet

Zbog veza sa Epstinom odbijena za ugovor vrijedan 2 miliona dolara

4 sedm

0

Više iz rubrike

Венс открио о чему ће разговарати са Орбаном

Svijet

Vens otkrio o čemu će razgovarati sa Orbanom

18 h

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Ovo je odgovor Irana na Trampov ultimatum

18 h

0
Најодликованији војник и национални херој оптужен за ратне злочине

Svijet

Najodlikovaniji vojnik i nacionalni heroj optužen za ratne zločine

18 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Nećemo dozvoliti nelegalne migracije

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

