Vens otkrio o čemu će razgovarati sa Orbanom

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens izjavio je da će sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom tokom predstojećeg susreta razgovarati o Evropi, Ukrajini i bilateralnim odnosima.

Vens je istakao da se raduje sastanku sa Orbanom, koga je nazvao svojim "dobrim prijateljem".

"Razgovaraćemo o mnogim stvarima vezanim za odnose SAD i Mađarske. Naravno, siguran sam da će Evropa, Ukrajina i sve ostalo biti prilično istaknuto", rekao je Vens novinarima, a prenosi Srna.

Vens će tokom dana stići u zvaničnu dvodnevnu posjetu u Budimpeštu, a sa Orbanom će se sastati prije parlamentarnih izbora u Mađarskoj 12. aprila.