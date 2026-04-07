Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

Komentari:0
Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) stigao je u ponedjeljak naveče u Mađarsku kako bi iskazao podršku predsjednika Donalda Trampa svom savezniku, premijeru Viktoru Orbanu, uoči neizvjesnih parlamentarnih izbora koji se održavaju ove nedjelje, piše Juronjuz.
Vens će se sastati s Orbanom u utorak ujutro, a nakon toga održaće govor na skupu „Dan mađarsko-američkog prijateljstva“ u sportskom parku MTK. „Razgovaraćemo o nizu tema vezanih za odnose SAD-a i Mađarske“, rekao je Vens novinarima pri polasku iz vazduhoplovne baze Endrjuz (Andrews) kod Vašingtona (Washington). „Uvjeren sam da će se razgovori u velikoj mjeri ticati i Evrope, Ukrajine i svih ostalih pitanja.“
Predsjednik Tramp je tokom svog drugog mandata više puta izrazio podršku mađarskom premijeru. „Podržavam ga na predstojećim izborima; zapravo, u potpunosti sam uz njega“, poručio je američki predsjednik.
Otkako se vratila na vlast, Trampova administracija prekinula je s tradicionalnom uzdržanošću koju su prethodne američke vlade pokazivale prema izborima u drugim zemljama. Umjesto toga, sada otvoreno i snažno podržavaju lidere koje smatraju ideološki i diplomatski bliskim.
Tako je i američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) sredinom februara posjetio Budimpeštu i svom mađarskom savezniku poželio „uspjeh“.
„Mogu vam s pouzdanjem reći da je predsjednik Tramp duboko posvećen vašem uspjehu, jer je vaš uspjeh i naš uspjeh“, rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare s Orbanom nakon njihovog sastanka.
Orban je s Trampovom administracijom posebno usklađen po pitanju antimigracionih politika, koje su u Mađarskoj došle do izražaja tokom izbjegličke krize prije deset godina. Mađarski premijer više je puta posjetio Trampovo odmaralište Mar-a-Lago (Mar-a-Lago) na Floridi.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu