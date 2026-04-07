Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07.04.2026 07:33

Потпредсједник Џ. Д. Венс укрцава се у авион Другог ваздухопловства за полазак за Будимпешту, у заједничкој бази Ендруз, Мериленд, у понедјељак, 6. априла 2026. године.
Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) stigao je u ponedjeljak naveče u Mađarsku kako bi iskazao podršku predsjednika Donalda Trampa svom savezniku, premijeru Viktoru Orbanu, uoči neizvjesnih parlamentarnih izbora koji se održavaju ove nedjelje, piše Juronjuz.

Američka podrška uoči izbora

Vens će se sastati s Orbanom u utorak ujutro, a nakon toga održaće govor na skupu „Dan mađarsko-američkog prijateljstva“ u sportskom parku MTK. „Razgovaraćemo o nizu tema vezanih za odnose SAD-a i Mađarske“, rekao je Vens novinarima pri polasku iz vazduhoplovne baze Endrjuz (Andrews) kod Vašingtona (Washington). „Uvjeren sam da će se razgovori u velikoj mjeri ticati i Evrope, Ukrajine i svih ostalih pitanja.“

Predsjednik Tramp je tokom svog drugog mandata više puta izrazio podršku mađarskom premijeru. „Podržavam ga na predstojećim izborima; zapravo, u potpunosti sam uz njega“, poručio je američki predsjednik.

Promjena američke spoljne politike

Otkako se vratila na vlast, Trampova administracija prekinula je s tradicionalnom uzdržanošću koju su prethodne američke vlade pokazivale prema izborima u drugim zemljama. Umjesto toga, sada otvoreno i snažno podržavaju lidere koje smatraju ideološki i diplomatski bliskim.

Tako je i američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) sredinom februara posjetio Budimpeštu i svom mađarskom savezniku poželio „uspjeh“.

„Mogu vam s pouzdanjem reći da je predsjednik Tramp duboko posvećen vašem uspjehu, jer je vaš uspjeh i naš uspjeh“, rekao je Rubio na zajedničkoj konferenciji za novinare s Orbanom nakon njihovog sastanka.

Orban je s Trampovom administracijom posebno usklađen po pitanju antimigracionih politika, koje su u Mađarskoj došle do izražaja tokom izbjegličke krize prije deset godina. Mađarski premijer više je puta posjetio Trampovo odmaralište Mar-a-Lago (Mar-a-Lago) na Floridi.

