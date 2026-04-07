UN traži zaštitu prolaza kroz Hormuški moreuz, Kina blokirala rezoluciju

Savjet bezbjednosti UN-a trebalo bi u utorak da glasa o rezoluciji kojom bi se zaštitila komercijalna plovidba u Hormuškom moreuzu, ali u znatno ublaženom obliku, nakon što se Kina, koja ima pravo veta, usprotivila odobravanju upotrebe sile, rekli su diplomati.

Cijene nafte porasle su otkako su SAD i Izrael krajem februara napali Iran, što je izazvalo sukob koji traje više od pet sedmica i u kojem je Teheran uglavnom zatvorio moreuz, ključnu energetsku arteriju.

Nastojanja Bahreina, koji trenutno predsjedava 15-članim Savjetom bezbjednosti, da obezbijedi usvajanje rezolucije uključivala su više nacrta kojima se nastojalo prevazići protivljenje Kine, Rusije i drugih. Najnovija verzija, u koju je Rojters imao uvid, izostavlja svako izričito odobrenje upotrebe sile.

Umjesto toga, tekst „snažno podstiče države zainteresovane za korišćenje komercijalnih pomorskih ruta u Hormuškom moreuzu da koordinišu napore, odbrambene prirode i razmjerne okolnostima, kako bi doprinijele obezbjeđivanju bezbjednosti i zaštite plovidbe kroz moreuz“.

Navodi se da bi takvi doprinosi mogli uključivati „pratnju trgovačkih i komercijalnih brodova“, a tekst takođe podržava napore „da se odvrate pokušaji zatvaranja, ometanja ili ugrožavanja međunarodne plovidbe kroz Hormuški moreuz“.

Za usvajanje potrebno devet glasova

Diplomati su rekli da ublažena verzija ima veće izglede za prolazak, ali i dalje nije jasno hoće li uspjeti. Za usvajanje je potrebno najmanje devet glasova „za“ i bez veta pet stalnih članica — Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i SAD-a.

Bahrein, koji u svojim nastojanjima ima podršku drugih arapskih država Zaliva i Vašingtona (Washington), prošlog je četvrtka objavio nacrt kojim bi se odobrila „sva potrebna odbrambena sredstva“ za zaštitu komercijalne plovidbe, ali je glasanje o tome odgođeno u petak i subotu. Bahrein je ranije već uklonio izričitu referencu na obavezujuću primjenu.

Kina: „Neizbježna eskalacija“

Prošlog četvrtka Kina se usprotivila rezoluciji koja bi odobrila upotrebu sile, rekavši da bi to značilo „legitimizaciju nezakonite i neselektivne upotrebe sile, što bi neizbježno dovelo do dalje eskalacije i ozbiljnih posljedica“.

Iran je u ponedjeljak poručio da želi trajan kraj rata i odupro se pritisku da se ponovo otvori moreuz, dok je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) upozorio da bi zemlja mogla biti „uništena“ ako ne ispuni njegov rok do utorka uveče za postizanje dogovora.

Kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji (Wang Yi) rekao je u nedjelju, nakon razgovora sa svojim ruskim kolegom, da je Kina spremna da nastavi saradnju s Rusijom u Savjetu bezbjednosti i ulaže napore u smirivanje situacije na Bliskom istoku. Vang je rekao da je temeljni način rješavanja pitanja moreuza što skorije postizanje prekida vatre. Kina je najveći svjetski kupac nafte koja prolazi kroz Hormuški moreuz.