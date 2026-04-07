MUP Srpske izdao obavještenje: Danas na snazi više zabrana

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izdalo je nekoliko zabrana koje će danas biti na snazi od 10 časova ujutru do ponoći.
Kako navode iz MUP-a, zabrane se izdaju u cilju obezbjeđenja nesmetanog boravka i kretanja visokopozicionirane inostrane delegacije u posjeti Republici Srpskoj.
Zabranjen je saobraćaj za sva motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na obezbjeđenju na sljedećim putnim pravcima:
U cilju provođenja mjera posebnog obezbjeđenja na navedenim dionicama vršiće se povremena potpuna obustava saobraćaja za vrijeme prolaska štićenih ličnosti.
U istom periodu na području Banjaluke i Laktaša na snazi će biti Naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na sljedećim putnim pravcima:
"Ministarstvo u sjedištu, kao ni policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", naglasili su iz MUP-a Srpske.
Kako je ATV ranije pisao, danas će u Banjaluci boraviti najstariji sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi.
Trampov sin će održati panel diskusiju u Banskom dvoru.
