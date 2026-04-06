Ovo treba da znate: MUP Srpske izdao zabrane za utorak

Autor:Stevan Lulić
Komentari:0
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je nekoliko zabrana koje će snazi biti u utorak, od 10 sati ujutru do ponoći.
Iz MUP-a pojašnjavaju da se zabrane izdaju u cilju obezbjeđenja nesmetanog boravka i kretanja visokopozicionirane inostrane delegacije u posjeti Republici Srpskoj.
Republika Srpska
Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!
Kako se navodi, zabranjen je saobraćaj za sva motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na obezbjeđenju na sljedećim putnim pravcima:
Takođe, u cilju provođenja mjera posebnog obezbjeđenja na navedenim dionicama vršiće se povremena potpuna obustava saobraćaja za vrijeme prolaska štićenih ličnosti.
Osim toga, u istom periodu na području Banjaluke i Laktaša na snazi će biti Naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na sljedećim putnim pravcima:
"Ministarstvo u sjedištu, kao ni policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", naglasili su iz MUP-a Srpske.
Kako je ATV ranije izvijestio u utorak će u Banjaluci boraviti najstariji sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi.
Trampov sin će održati panel diskusiju u Banskom dvoru.
Posjeta Trampa Banjaluci je nastavak diplomatskih aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu