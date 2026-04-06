Ovo treba da znate: MUP Srpske izdao zabrane za utorak

Stevan Lulić
06.04.2026 16:17

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske izdao je nekoliko zabrana koje će snazi biti u utorak, od 10 sati ujutru do ponoći.

Iz MUP-a pojašnjavaju da se zabrane izdaju u cilju obezbjeđenja nesmetanog boravka i kretanja visokopozicionirane inostrane delegacije u posjeti Republici Srpskoj.

Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!

Kako se navodi, zabranjen je saobraćaj za sva motorna vozila preko 7,5 tona ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na obezbjeđenju na sljedećim putnim pravcima:

  • magistralnom putu M-I 101, na dionicama MA Banja Luka (Mahovljani) — auto-put Aleksandrovac (naplatne rampe Aleksandrovac) i Klašnice 2 - Banjaluka (PRSMV);
  • auto-putu, na dionici Gradiška (Aleksandrovac) - Banjaluka (Jakupovci);
  • svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka i
  • lokalnom putu Krnete — Bakinci, grad Laktaši.

Takođe, u cilju provođenja mjera posebnog obezbjeđenja na navedenim dionicama vršiće se povremena potpuna obustava saobraćaja za vrijeme prolaska štićenih ličnosti.

Zabrana prevoza eksplozivnih sredstava

Osim toga, u istom periodu na području Banjaluke i Laktaša na snazi će biti Naredba o zabrani prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju na sljedećim putnim pravcima:

  • magistralni put M-I 101, na dionicama MA Banjaluka (Mahovljani) — auto-put Aleksandrovac (naplatne rampe Aleksandrovac) i Klašnice 2 - Banjaluka (PRSMV);
  • auto-put, dionica Gradiška (Aleksandrovac) - Banjaluka (Jakupovci);
  • svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka i
  • lokalnom putu Krnete — Bakinci, grad Laktaši.

"Ministarstvo u sjedištu, kao ni policijske uprave i policijske stanice za navedeni period neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme", naglasili su iz MUP-a Srpske.

U Banjaluku stiže sin Donalda Trampa

Kako je ATV ranije izvijestio u utorak će u Banjaluci boraviti najstariji sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi.

Trampov sin će održati panel diskusiju u Banskom dvoru.

Posjeta Trampa Banjaluci je nastavak diplomatskih aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.

Više iz rubrike

Додик коментарисао долазак Доналда Трампа Млађег у Бањалуку

Republika Srpska

Dodik komentarisao dolazak Donalda Trampa Mlađeg u Banjaluku

16 h

15
Жељко Будимир

Republika Srpska

Budimir pred dolazak Trampa Mlađeg: Bezbjednost na visokom i profesionalnom nivou

17 h

2
Доналд Трамп млађи аплаудира док његов отац, предсједник Доналд Трамп, који није на слици, излази на бину на самиту Института за будуће инвестиционе иницијативе у петак, 27. марта 2026. године, у Мајами Бичу.

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!

19 h

22
Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Opozicija "raštimovani" orkestar koji ne bi mogao da vodi ni kiosk, a kamoli Srpsku

19 h

23

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner