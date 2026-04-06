Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!

Slaviša Đurković
06.04.2026
12:36=>12:44

22
Доналд Трамп млађи аплаудира док његов отац, предсједник Доналд Трамп, који није на слици, излази на бину на самиту Института за будуће инвестиционе иницијативе у петак, 27. марта 2026. године, у Мајами Бичу.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika Donalda Trampa dolazi u Banjaluku u utorak, 7. aprila, gdje će održati panel diskusiju u Banskom dvoru.

Posjeta Trampa Banjaluci je nastavak diplomatskih aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.

Zbog pojačanih mjera bezbjednosti, sutra će u Banjaluci biti zatvoren veći broj ulica.

Ko je Donald Tramp Mlađi?

Donald Tramp Mlađi (Donald Trump Jr.) američki je biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trampa.

Donald Tramp Mlađi

Rođen je 31. decembra 1977. godine u Njujorku. Odrastao je u porodici koja je već bila duboko uključena u biznis nekretnina i medije, što je značajno oblikovalo njegovu karijeru.

Obrazovanje i poslovna karijera

Tramp Mlađi diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija. Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije "The Trump Organization", gdje je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.

Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji „The Apprentice“, koju je vodio njegov otac.

Donald Tramp Mlađi

Politički angažman

Tokom predsjedničke kampanje Donalda J. Trampa, Donald Tramp Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji kampanje.

Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima. Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova.

Donald Tramp Mlađi ima petoro djece. Poznat je i po interesovanju za lov i aktivnosti na otvorenom, što često dijeli na društvenim mrežama.

