Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!

Autor:Slaviša Đurković
Komentari:22
Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsjednika Donalda Trampa dolazi u Banjaluku u utorak, 7. aprila, gdje će održati panel diskusiju u Banskom dvoru.
Posjeta Trampa Banjaluci je nastavak diplomatskih aktivnosti rukovodstva Republike Srpske.
Zbog pojačanih mjera bezbjednosti, sutra će u Banjaluci biti zatvoren veći broj ulica.
Donald Tramp Mlađi (Donald Trump Jr.) američki je biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika SAD Donalda Trampa.
Rođen je 31. decembra 1977. godine u Njujorku. Odrastao je u porodici koja je već bila duboko uključena u biznis nekretnina i medije, što je značajno oblikovalo njegovu karijeru.
Tramp Mlađi diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu Pensilvanija. Nakon studija, aktivno se uključuje u porodični biznis u okviru kompanije "The Trump Organization", gdje je obavljao funkcije vezane za razvoj nekretnina i investicije.
Bio je uključen u brojne projekte širom SAD, ali i u medijske aktivnosti, uključujući učešće u rijaliti emisiji „The Apprentice“, koju je vodio njegov otac.
Tokom predsjedničke kampanje Donalda J. Trampa, Donald Tramp Mlađi bio je jedan od najaktivnijih članova porodice u javnim nastupima i promociji kampanje.
Nakon izbora, nastavio je da igra značajnu ulogu u političkom prostoru SAD, posebno među konzervativnim biračima. Često se pojavljuje u medijima, učestvuje na skupovima i aktivno koristi društvene mreže za iznošenje političkih stavova.
Donald Tramp Mlađi ima petoro djece. Poznat je i po interesovanju za lov i aktivnosti na otvorenom, što često dijeli na društvenim mrežama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
