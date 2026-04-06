Košarac: Oko Bećirovića se okupila grupa protiv Republike Srpske i svega što je srpsko

06.04.2026 10:58

Сташа Кошарац
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da ono što se okupilo oko Denisa Bećirovića /SDP/ nije nikakav savez ujedinjen za BiH, već grupa protiv Republike Srpske i svega srpskog u BiH.

- Oni su uvijek bili dio i dopuna politike SDA protiv Srpske. Sve politike iz Sarajeva su u formatu lažnih i konvertitskih. Najbolji primjer bila je njihova glasna podrška /bivšem američkom predsjedniku/ Bajdenu, a nakon pobjede Donalda Trampa, poltronstvo i podilaženje njegovoj administraciji - istakao je Košarac.

Da su istinski za BiH, dodao je on, znali bi da je ona moguća isključivo kao dejtonska kategorija, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

On je ukazao da svojom antidejtonskom politikom dokazuju da nisu za BiH onakvu kakva je jedina moguća, već za svoju viziju unitarne muslimanske BiH, u kojoj nema mjesta za srpski i hrvatski narod.

- Oni nisu za ravnopravnost i dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda, nisu za uvažavanje i saradnju, već isključivo proklamuju politiku lažnih narativa protiv Srpske, njenih institucija, predsjednika Milorada Dodika i državnog rukovodstva Srpske - rekao je Košarac.

Nevjerovatno je, smatra on, da su toliko godina aktivni politički subjekti, a nikako da shvate da moraju da ispravljaju svoje političke greške i da uvažavaju stav srpskog naroda i politike institucija Srpske, prenosi Srna.

Košarac je naveo da je vidljivo da ova struktura ima strah od promjene političkih odnosa u Federaciji BiH i da žele kroz homogonizaciju da ojačavaju antidejstonsku strukturu, te antisrpske i antihrvatske politike.

- Mi smo svjesni njihovih političkih motiva i pokušaja daljih napada na Srpsku. Okupljeni smo oko politika predsjednika Dodika koje će im, kao i uvijek, pokazati kako izgleda nacionalno odgovoran i politički brilijantan odgovor na njihove nasrtaje - rekao je Košarac.

On je dodao da su njihovi uzaludni pokušaji da minimaliziju kapacitet Srpske samo dodatni motiv i dodatna snaga u ostvarivanju jasnih političkih ciljeva, od kojih smo na korak do realizacije.

- Oni samo mogu da sanjaju i maštaju o nekoj BiH po receptu političkog fundamentalističkog Sarajeva. Neostvaren san - zaključio je Košarac na Instagramu.

Predsjednici 14 stranaka iz FBiH potpisali su prošle sedmice Deklaraciju o zaštiti i afirmaciji države BiH s ciljem njenog jačanja i dali podršku Bećiroviću u, kako kažu, zaštiti strateških interesa domovine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Staša Košarac

Denis Bećirović

Pročitajte više

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ovo su neradni dani u Republici Srpskoj tokom vaskršnjih praznika

20 h

0
Старлета Станија Добријевић

Scena

Plaćao je mjesečno 6.000 evra! Isplivale informacije o Staniji Dobrojević

20 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

IRGC u šoku: Ubijen šef obavještajne službe

21 h

0
Улаз на Били Џин Кинг Куп

Tenis

U Banjaluci počinje “Bili Džin King Kup”: Sara Mikača priželjkuje podršku publike

21 h

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ovo su neradni dani u Republici Srpskoj tokom vaskršnjih praznika

20 h

0
Никола Шобот в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске

Republika Srpska

Šobot za ATV: Ovo povećanje predstavlja prvi korak u povećanju plata i statusa zdravstvenih radnika

22 h

1
Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

Republika Srpska

Inspekcije izrekle 450.000 KM kazni zbog marži

23 h

1
Небојша Вукановић на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Vukanović: S Jelenom Trivić ni u crkvu, želi da bude premijer

1 d

11

