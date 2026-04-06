Košarac: Oko Bećirovića se okupila grupa protiv Republike Srpske i svega što je srpsko

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je da ono što se okupilo oko Denisa Bećirovića /SDP/ nije nikakav savez ujedinjen za BiH, već grupa protiv Republike Srpske i svega srpskog u BiH.

- Oni su uvijek bili dio i dopuna politike SDA protiv Srpske. Sve politike iz Sarajeva su u formatu lažnih i konvertitskih. Najbolji primjer bila je njihova glasna podrška /bivšem američkom predsjedniku/ Bajdenu, a nakon pobjede Donalda Trampa, poltronstvo i podilaženje njegovoj administraciji - istakao je Košarac.

Da su istinski za BiH, dodao je on, znali bi da je ona moguća isključivo kao dejtonska kategorija, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

On je ukazao da svojom antidejtonskom politikom dokazuju da nisu za BiH onakvu kakva je jedina moguća, već za svoju viziju unitarne muslimanske BiH, u kojoj nema mjesta za srpski i hrvatski narod.

- Oni nisu za ravnopravnost i dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda, nisu za uvažavanje i saradnju, već isključivo proklamuju politiku lažnih narativa protiv Srpske, njenih institucija, predsjednika Milorada Dodika i državnog rukovodstva Srpske - rekao je Košarac.

Nevjerovatno je, smatra on, da su toliko godina aktivni politički subjekti, a nikako da shvate da moraju da ispravljaju svoje političke greške i da uvažavaju stav srpskog naroda i politike institucija Srpske, prenosi Srna.

Košarac je naveo da je vidljivo da ova struktura ima strah od promjene političkih odnosa u Federaciji BiH i da žele kroz homogonizaciju da ojačavaju antidejstonsku strukturu, te antisrpske i antihrvatske politike.

- Mi smo svjesni njihovih političkih motiva i pokušaja daljih napada na Srpsku. Okupljeni smo oko politika predsjednika Dodika koje će im, kao i uvijek, pokazati kako izgleda nacionalno odgovoran i politički brilijantan odgovor na njihove nasrtaje - rekao je Košarac.

On je dodao da su njihovi uzaludni pokušaji da minimaliziju kapacitet Srpske samo dodatni motiv i dodatna snaga u ostvarivanju jasnih političkih ciljeva, od kojih smo na korak do realizacije.

- Oni samo mogu da sanjaju i maštaju o nekoj BiH po receptu političkog fundamentalističkog Sarajeva. Neostvaren san - zaključio je Košarac na Instagramu.

Predsjednici 14 stranaka iz FBiH potpisali su prošle sedmice Deklaraciju o zaštiti i afirmaciji države BiH s ciljem njenog jačanja i dali podršku Bećiroviću u, kako kažu, zaštiti strateških interesa domovine.