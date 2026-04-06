Logo
Large banner

IRGC u šoku: Ubijen šef obavještajne službe

Autor:

ATV
06.04.2026 10:37

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je šef obavještajne službe IRGC-a, Madžid Hademi, ubijen u napadu za koji optužuje Sjedinjene Američke Države i Izrael, javlja Bi-Bi-Si.

„General-major Madžid Hademi, moćni i obrazovani šef obavještajne organizacije Korpusa islamske revolucionarne garde, poginuo je u zločinu terorističkog napada američkog cionističkog neprijatelja u Trećem nametnutom ratu danas u zoru“, navedeno je u saopštenju, prenosi Tasnim.

IRGC navodi da je Hademi „tokom skoro pola vijeka iskrene i hrabre zaštite islamske revolucije, sistema i domovine, zabilježio velike, trajne i poučne doprinose u oblastima obavještajnih poslova i bezbjednosti, koji mogu da posluže kao vodič obavještajnoj zajednici zemlje u godinama koje dolaze, posebno u suočavanju sa stranim neprijateljima na strateškom nivou i njihovim zlokobnim i podlim planovima da se infiltriraju i destabilizuju bezbjednost i mir Irana“.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Više iz rubrike

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner