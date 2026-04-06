Orban: Snabdijevanje gasom nije ugroženo, ali je situacija ozbiljna

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da snabdijevanje gasom za sada nije ugroženo, ali da je situacija izuzetno ozbiljna nakon što je pronađen eksploziv kod Kanjiže na srpskom dijelu gasovoda.

"Trenutno smo pod ukrajinskom gasnom blokadom, ali možemo nadoknaditi gubitak sa juga. Ako se ta pupčana vrpca preseče, mađarska ekonomija će stati. Gasovod je veća arterija", rekao je Orban.

Orban je obišao mađarski dio gasovoda Turski tok u mjestu Kiškundorošmi u oblasti Segedina, na granici sa Srbijom, prenosi "Mađar Nemzet"

Orban je jutros u 6.00 časova objavio da je krenuo ka granici sa Srbijom, u Kiškundorošm, u oblasti Segedina, da provjeri da li je sve u redu sa gasovodom na mađarskoj strani, nakon što su, kako je naveo, "juče u pokušali da dignu u vazduh gasovod na srpskom dijelu".

Mađarska je zbog toga naredila vojnu zaštitu za mađarski dio gasovoda.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je saopštio da su u opštini Kanjiža pronađena dva velika paketa eksploziva sa štapinima i da je Vojska Srbije uspjela da preduprijedi akciju protiv vitalnih interesa zemlje, prenosi Srna.