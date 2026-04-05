Orban se hitno oglasio povodom eksploziva u Kanjiži: Pojačavamo mere bezbjednosti

05.04.2026 18:11

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas, nakon sjednice Savjeta za odbranu te zemlje, da će vojne snage koje štite dio gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane.

Orban je u video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru", nakon što su srpske vlasti pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku, nakon čega je Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za odbranu.

Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povrijeđenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže". Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.

Podsjetimo, na području opštine Kanjiža od jutros su primećene jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

