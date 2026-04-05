Kina pogubila francuskog državljanina: "Mi ne diskriminišemo"

Kina je u nedjelju potvrdila pogubljenje francuskog državljanina osuđenog na smrt 2010. godine zbog trgovine drogom, navodeći da ne diskriminiše optužene na osnovu državljanstva, dan nakon što je Pariz kritikovao sudski postupak u tom slučaju.

Kinesko veleposlanstvo u Francuskoj iznijelo je te primjedbe u kratkom saopštenju o pogubljenju 62-godišnjeg Šan Tao Fumija (Chan Thao Phoumy) nakon 20 godina provedenih u zatvoru.

Francusko ministarstvo spoljnih poslova u subotu je saopštilo da „posebno žali“ što Šanovoj odbrani nije bilo dozvoljeno da prisustvuje završnom ročištu suda, što predstavlja kršenje njegovih prava, prenosi Hina.

Kina, jedna od najstrožih zemalja u svijetu kada je riječ o primjeni zakona protiv trgovine drogom, povremeno pogubljuje strane državljane osuđene za krijumčarenje velikih količina narkotika preko svojih granica, ali ne objavljuje statistiku o izvršenim smrtnim kaznama.

Šan, rođen u južnom gradu Guangdžou (Guangzhou), a kasnije naturalizovani francuski državljanin, bio je jedan od 89 osumnjičenih uhapšenih 2005. godine zbog trgovine drogom, prije nego što je 2007. osuđen na doživotni zatvor.

Sud u njegovom rodnom gradu izrekao mu je smrtnu kaznu 2010. godine zbog uloge u operaciji trgovine drogom vrijednoj 100 miliona juana (15 miliona dolara), u kojoj su se proizvodile, transportovale i prodavale velike količine kristalnog metamfetamina u Kini.

Prag za izricanje smrtne kazne u Kini je već 50 grama heroina ili metamfetamina, ali do pogubljenja obično dovodi trgovina znatno većim količinama.