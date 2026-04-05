Na putu ka Mjesecu zemaljski problemi za "Artemis II": Ponovo ne radi toalet u svemirskoj kapsuli

05.04.2026 16:20

Astronauti misije "Artemis II", koji se nalaze na manje od pola puta do Mjeseca, spremni za istorijski obilazak oko Zemljinog prirodnog satelita koji će ih odvesti u svemir dublje čak i od posade misije Apolo prije više od pola vijeka, ponovo se suočavaju sa "zemaljskim" problemom – toalet u svemirskoj kapsuli se opet pokvario.

Kako prenosi AP, dok se toalet u kapsuli ne popravi, kontrola misije je naredila astronautima da koriste rezervne kese za odlaganje urina jer je toalet otkazao u srijedu, odmah nakon poletanja, i od tada radi sa prekidima.

Verzija toaleta za misiju "Artemis II" testirana je na Međunarodnoj svemirskoj stanici prije nekoliko godina, a inženjeri sada sumnjaju da led blokira odvodnu cijev toaleta.

Zamjenica direktora NASA programa Orion, Debi Kort, rekla je da su astronauti prijavili i neprijatan miris koji dopire iz toaleta, međutim, Džon Hanikat, načelnik tima koji upravlja misijom, kaže da su astronauti dobro.

"Astronauti su dobro. Trenirali su da se nose sa ovakvim situacijama", rekao je Hanikat.

Troje Amerikanaca i jedan Kanađanin trebalo bi da stignu sutra do svog odredišta i da fotografišu misterioznu, tamnu stranu Mjeseca, prenosi AP i podsjeća da je misija Artemis II prva koja leti prema Mjesecu nastavljajući tamo gdje je obustavljen program Apolo prije više od 53 godine.

"Zemlja je prilično mala, a Mjesec definitivno postaje sve veći", prenio je svoje utiske pilot u kapsuli Orion Viktor Glover.

