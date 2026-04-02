Pet znakova kojima će ovog mjeseca sve ići od ruke

Ulazak u novi mjesec za mnoge znači novu priliku, ali za neke horoskopske znakove donosi i ono rijetko, gotovo filmsko razdoblje u kojem se čini da sve dolazi na svoje mjesto.

Planovi se ostvaruju bez previše napora, prilike se pojavljuju baš kada su najpotrebnije, a i oni sitni problemi koji inače koče svakodnevicu – jednostavno nestaju. Ako vjerujete u zvijezde ili vam je samo zabavno pratiti njihove signale, ovih pet znakova sada bi mogli biti pravi miljenici svemira.

Lav

Lav ulazi u fazu u kojoj napokon dolazi do izražaja sve ono na čemu je radio posljednjih mjeseci. Samopouzdanje raste, a s njim i vidljivost u poslovnom i privatnom životu. Ljudi će ga primjećivati, slušati i – što je možda najvažnije – nuditi konkretne prilike. Ovo je mjesec u kojem Lav može napraviti potez koji će se dugoročno isplatiti, prenosi Indeks.

D‌jevica

Za D‌jevicu ovo je razdoblje u kojem se trud pretvara u rezultate. Sve ono što je planirala, analizirala i strpljivo gradila sada dolazi na naplatu. Organizovanost i fokus biće njeno najjače oružje, a čak i nepredviđene situacije uspjeće okrenuti u svoju korist. Finansije i posao posebno su naglašeni.

Strijelac

Strijelac će osjetiti nalet optimizma kakav dugo nije imao. Putovanja, nova poznanstva i iznenadne prilike dolaze gotovo bez najave. Ono što je zanimljivo jeste da će Strijelac u ovom razdoblju najviše profitirati upravo onda kada se prepusti spontanosti, umjesto da sve pokušava kontrolisati.

Bik

Kod Bika dolazi do stabilizacije, ali i tihog napretka koji će se tek kasnije pokazati kao izuzetno važan. Emocionalno će se osjećati sigurnije nego inače, a to će mu omogućiti donošenje boljih odluka, posebno u ljubavi. Finansijski aspekt takođe ide uzlaznom putanjom, ali bez naglih skokova – sve dolazi postepeno, ali sigurno.

Vodolija

I na kraju, Vodolija ulazi u razdoblje kreativnosti i novih ideja. Ako već neko vrijeme razmišlja o promjeni ili pokretanju nečeg novog, sada je idealan trenutak za prvi korak. Ljudi iz okoline pokazaće neočekivanu podršku, a neke saradnje mogle bi se pretvoriti u nešto mnogo veće.