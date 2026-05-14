Izvještaj protiv Petrovića zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja

14.05.2026 11:30

Извјештај против Петровића због сумње на злоупотребу службеног положаја
Foto: ATV

Izvještaj protiv gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića dostavljen je Okružnom tužilaštvu zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj prilikom dodjele jednokratnih novčanih pomoći građanima tokom 2025. godine.

Petrović je kao gradonačelnik donosio i potpisivao zaključke o isplati pomoći građanima u stanju socijalne potrebe, iako prethodno nisu sprovedene procedure koje su bile obavezne po važećim odlukama i propisima Grada Bijeljina.

Time su pojedinim građanima odobravani iznosi veći od 500 KM bez mišljenja i prijedloga komisije koja je trebalo da odlučuje o dodjeli pomoći. Tako su tokom godine pojedinačne isplate iznosile od 600 do čak 10.000 KM.

Iz budžeta Grada je za ove namjene ukupno isplaćeno više od 100.000 KM, dok je dodatnim preraspodjelama novca sa drugih budžetskih stavki na račun za vanredne pomoći prebačeno još oko 612.000 KM.

Budžetom za 2025. godinu za ovu stavku prvobitno je bilo planirano 35.000 KM, dok je prijedlog gradonačelnika bio da se izdvoji 100.000 KM.

Kako piše Provjereno.info, sa te budžetske pozicije ukupno je isplaćeno više od 238.000 KM.

