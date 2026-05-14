Logo
Large banner

Savo Milošević više nije trener Željezničara

Autor:

ATV
14.05.2026 11:26

Komentari:

0
Саво Милошевић
Foto: TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

Srpski strateg Savo Milošević (52) više nije trener Fudbalskog kluba Željezničar.

Bivši srpski reprezentativac preuzeo je Željezničar posljednjeg dana februara, a njegov mandat trajao manje od tri mjeseca.

To je još jedan kratak angažman u nizu, nakon drugog mandata u FK Partizan i epizode u iranskom Nasaji Mazandaran FC.

Milošević je na klupi "plavih“ vodio ekipu na 11 utakmica i ostvario učinak od četiri pobjede, pet remija i dva poraza, dok se Željezničar trenutno nalazi na petom mjestu Premijer lige BiH.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Benzinom pokušao zapaliti kuću i auto u Banjaluci!

Odlazak Miloševića dolazi u lošem trenutku po ekipu koja već za dva dana u prvenstvu gostuje Borcu.

Željezničar će osim Borca do kraja sezone još igrati sa Širokim Brijegom i Sarajevom, a klub je rasterećen rezultatima budući da ne može izboriti Evropu, niti ispasti iz lige.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Željezničar

trener

Savo Milošević

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зрињски

Fudbal

Zrinjski osvojio Kup BiH

17 h

0
Меч бенфика реал мадрид

Fudbal

Pregovori u završnoj fazi: Murinjo uskoro preuzima Real Madrid

17 h

0
Вицо Зељковић најавио долазак Ђанија Инфантина

Fudbal

Vico Zeljković najavio dolazak Đanija Infantina

18 h

0
Матис Тел из Тотенхема постиже гол током утакмице енглеске Премијер лиге између Тотенхема и Лидс Јунајтеда у Лондону, понедјељак, 11. маја 2026.

Fudbal

Kiks Totenhema vrijedan ispadanja iz lige

2 d

0

  • Najnovije

14

16

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Obrenovcu: Upao u dvorište i Mišelu presudio mačetom

14

07

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

14

03

Mađar ukida vojno vanredno stanje

13

55

Zamjena starih novčanica na ove dvije lokacije

13

50

Doktorica objasnila da li postoji opasnost od širenja hantavirusa na opštu populaciju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner