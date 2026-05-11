Kiks Totenhema vrijedan ispadanja iz lige

Totenhem je propustio posljednju laganu priliku da se udalji od Vest Hema i zone ispadanja nakon remija sa Lidsom na svom terenu.

Totenhem je imao tri boda u ovom meču, ali je Lids iz penala stigao do 1:1 i time zaključio meč. Na dva kola prije kraja Totenhem je na dva boda (38) iznad Vest Hema koji se nalazi u zoni ispadanja.

Otežavajuća okolnost za Totenhem su dva preostala meča. Naredni vikend ih očekuje londonski derbi protiv Čelsija, a u posljednjem kolu će ugostiti Everton.

Vest Hem će naredno kolo snage odmjeriti sa Njukaslom, a za kraj će igrati sa Lidsom.

Totenhem je posljednji put igrao u Drugoj diviziji 1978. godine, a naredna dva kola ih očekuje pakao da bi izbjegli scenario od prije 48 godina.