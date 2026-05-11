Iz Irana odgovorili Trampu: "Spremni smo na sve, biće iznenađeni"

Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio kako je primirje s Iranom na „aparatima za održavanje života“, oglasio se i predsjednik Parlamenta Irana Mohamad Bager Galibaf.

U kratkom odgovoru na poruke iz Bijela kuća, Galibaf je rekao kako su spremni na sve opcije.

„Naše oružane snage su spremne da pruže zasluženi odgovor na svaku agresiju; pogrešna strategija i pogrešne odluke uvijek će dovesti do pogrešnih rezultata – cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije; biće iznenađeni“, poručio je Galibaf.

Nešto ranije oglasio se i glasnogovornik iranskog Ministarstva spoljnih poslova koji je rekao kako je iranski odgovor na prijedlog SAD-a o miru bio razuman i velikodušan.

Podsjetimo, predsjednik Sjedinjene Američke Države Donald Tramp rekao je novinarima u ponedjeljak da ima najbolji plan ikada za okončanje rata s Iranom, ponovo kritikujući iranski protivprijedlog kao jednostavno neprihvatljiv.

Istakao je i to kako iranski politički „umjerenjaci“ umiru od želje za postizanjem sporazuma.

„Imate umjerenjake i imate ludake. I mislim da su umjerenjaci više poštovani. Ludaci žele da se bore do kraja“, rekao je Tramp.