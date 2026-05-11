Makron izgubio živce na samitu, prekinuo govor zbog publike

Francuski predsjednik Emanuel Makron jako se iznervirao i izgubio živce tokom samita „Afrika napred“ u Najrobiju.
Makronu je zasmetala galama, buka i vika u sali u kojoj se održavao samit.
Incident se dogodio dok su afrički govornici na sceni raspravljali o političkim pitanjima.
🔴 KENYA 🇰🇪: le président français Macron demande le silence face aux interruptions du public à l'Université de Nairobi.— France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) May 11, 2026
Le président français, Emmanuel Macron interrompt un orateur et prend le micro pour demander le silence au public lors du sommet Africa Forward à Nairobi,… pic.twitter.com/KShdXprjiC
Francuski predsjednik je onda preuzeo stvar u svoje ruke i pokušao da ih umiri.
– Hej! Hej, hej. Izvinite, momci, ali nemoguće je govoriti o kulturi kada su ovakvi ljudi ovde – vikao je Makron, dok je postupak nazvao nepoštovanjem, prenosi Blic.
Makron je predložio da oni koji ne žele da nastave razgovor odu u odvojene prostorije ili napuste salu.
