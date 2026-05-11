Makron izgubio živce na samitu, prekinuo govor zbog publike

11.05.2026 19:43

Макрон изгубио живце на самиту, прекинуо говор због публике
Foto: Tanjug/AP/Brian Inganga

Francuski predsjednik Emanuel Makron jako se iznervirao i izgubio živce tokom samita „Afrika napred“ u Najrobiju.

Makronu je zasmetala galama, buka i vika u sali u kojoj se održavao samit.

Incident se dogodio dok su afrički govornici na sceni raspravljali o političkim pitanjima.

Francuski predsjednik je onda preuzeo stvar u svoje ruke i pokušao da ih umiri.

– Hej! Hej, hej. Izvinite, momci, ali nemoguće je govoriti o kulturi kada su ovakvi ljudi ovde – vikao je Makron, dok je postupak nazvao nepoštovanjem, prenosi Blic.

Makron je predložio da oni koji ne žele da nastave razgovor odu u odvojene prostorije ili napuste salu.

