Makron izgubio živce na samitu, prekinuo govor zbog publike

Francuski predsjednik Emanuel Makron jako se iznervirao i izgubio živce tokom samita „Afrika napred“ u Najrobiju.

Makronu je zasmetala galama, buka i vika u sali u kojoj se održavao samit.

Incident se dogodio dok su afrički govornici na sceni raspravljali o političkim pitanjima.

🔴 KENYA 🇰🇪: le président français Macron demande le silence face aux interruptions du public à l'Université de Nairobi.

— France-AfriqueMÉDIA (@FranceAfrique23) May 11, 2026

Francuski predsjednik je onda preuzeo stvar u svoje ruke i pokušao da ih umiri.

– Hej! Hej, hej. Izvinite, momci, ali nemoguće je govoriti o kulturi kada su ovakvi ljudi ovde – vikao je Makron, dok je postupak nazvao nepoštovanjem, prenosi Blic.

Makron je predložio da oni koji ne žele da nastave razgovor odu u odvojene prostorije ili napuste salu.