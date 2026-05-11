Da li je upravo počeo pad Kira Starmera?

11.05.2026 20:36

Да ли је управо почео пад Кира Стармера?
Foto: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Dva člana Vlade Ujedinjeno Kraljevstvo podnijela su ostavku, pozvavši premijera Kir Starmer da učini isto i odstupi sa funkcije.

Kako javlja Skaj njuz, prvi je ostavku podnio niži član vlade Tom Ratland, parlamentarni privatni sekretar (Parlamentarni privatni sekretar – PPS), funkcija poznata i kao „ministarski nosač torbi“, ministarki zaštite životne sredine Emi Rejnolds.

Ratland je na mreži Iks napisao: „Sa žaljenjem smatram da bi premijer sada trebalo da odredi raspored svog odlaska i da se izabere novi lider koji će voditi Laburističku partiju i zemlju.“

Više od 50 laburističkih poslanika sada poziva Starmera da podnese ostavku.

Sali Džejmson, koja obavlja funkciju parlamentarnog privatnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova, takođe je ekskluzivno izjavila za Skaj njuz da bi Starmer trebalo da ode, ali ona još nije podnijela ostavku u vladi.

„Sa žaljenjem osjećam da bi premijer sada trebalo da odredi jasan raspored svog odlaska u septembru ili ubrzo nakon toga“, rekla je ona.

Ubrzo je i drugi član vlade podnio ostavku i pozvao Starmera da napusti funkciju.

Džo Moris, koji je parlamentarni privatni sekretar ministru zdravlja Vesu Stritingu, izjavio je:

„U najboljem je interesu zemlje i partije da premijer odredi brz raspored odlaska kako bi se osiguralo da novi lider bude na funkciji, povrati povjerenje javnosti i omogući da vlada ispuni obaveze koje je preuzela.“

On je treći parlamentarni privatni sekretar koji je u razmaku od nekoliko minuta pozvao Starmera da ode.

Urednica političke rubrike Skaj njuz, Bet Rigbi, kaže da joj ovo „izgleda kao prilično koordinisan napor“.

Ove ostavke dolaze nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima prošle sedmice, na kojima su laburisti izgubili više od 1.000 odborničkih mjesta, dok je desničarska partija Reform UK ostvarila istorijski uspjeh.

Pored unutrašnjih pobuna, Starmer se suočava sa kritikama zbog slabog ekonomskog rasta i kontroverznog imenovanja Piter Mendelson za ambasadora u Sjedinjene Američke Države.

