Da li će Donald Tramp ići u Rusiju? Oglasili se iz Kremlja

Poziv američkom predsjedniku Donaldu Trampu da posjeti Rusiju i dalje je otvoren, ruski lider Vladimir Putin uvijek će ga rado dočekati u Moskvi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Da, naravno. Ne sumnjam da će ruskom predsjedniku biti drago da dočeka svog američkog kolegu u Moskvi. On mu to govori svaki put kada razgovaraju telefonom - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara, prenosi Sputnjik.

Peskov je dodao da u bilateralnim odnosima između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država nema napretka.

- Ne zaboravimo da nemamo nikakav napredak u bilateralnim odnosima; oni su i dalje na nuli - istakao je portparol.

Prema njegovim riječima, korake moraju da preduzmu Sjedinjene Američke Države.

- Oni te korake za sada ne preduzimaju - ocijenio je on.

Peskov je, istovremeno, napomenuo da Moskva očekuje da će nastaviti kontakte sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom.

Sredinom avgusta 2025. godine, održan je samit u vojnoj bazi kod Enkoridža na Aljasci. Ruski i američki lider tada su razgovarali oko tri sata, uključujući i nasamo u limuzini američkog predsjednika na putu do glavnog mjesta samita, kao i manji sastanak "tri na tri" sa pomoćnicima i šefovima diplomatskih misija.

Putin i Tramp posljednji put su razgovarali telefonom 29. aprila, kada je ruski predsjednik obavijestio svog kolegu o spremnosti da proglasi prekid vatre tokom proslave Dana pobjede.