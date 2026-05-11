Borac titulu proslavlja 26. maja

Fudbaleri Borca će proslaviti titulu šampiona Premijer lige BiH 26. maja u posljednjem kolu koje igraju protiv Posušja.

"Zbog najavljenih vremenskih neprilika, na dan utakmice sa Željezničarem (subota, 18.00 časova), donijeli smo odluku da šampionsku titulu na Gradskom stadionu proslavimo 26. maja, u posljednjem premijerligaškom kolu, kada nam u goste dolazi ekipa Posušja. Naši šampioni zaslužuju šampionsko slavlje, pun Gradski stadion i dekor za pamćenje i ne želimo da nam najavljeno nevrijeme pokvari šampionski dan", saopšteno je iz kluba.

U subotu igramo za novu pobjedu, a naši “crveno plavi” zaslužili su da ih do trijumfa nosi vaša podrška.