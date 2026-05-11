Murinjo blizu povratka na klupu Real Madrida

11.05.2026 20:19

Мурињо близу повратка на клупу Реал Мадрида
Foto: Tanjug / AP

Žoze Murinjo ponovo je u centru pažnje španskih medija, a sve više izvora navodi da je njegov povratak na klupu Real Madrida veoma blizu realizacije.

Nakon sezone bez trofeja i brojnih unutrašnjih problema, uprava kluba navodno želi promjenu koja bi donijela stabilnost.

Prema tim navodima, predsjednik Florentino Perez odlučio se za Murinja kao rješenje koje bi vratilo autoritet i red u svlačionicu.

Portugalac bi se tako vratio na Santijago Bernabeu nakon više od deset godina, gd‌je je već vodio tim od 2010. do 2013. godine.

U klubu vjeruju da Murinjo može smiriti tenzije i riješiti probleme koji su se pojavili unutar ekipe, uključujući nesuglasice među igračima.

Ako se povratak ozvaniči, očekuju se i velike promjene u sastavu, kao i njegov značajan uticaj na ljetni prelazni rok. Zvanična potvrda, prema istim informacijama, mogla bi stići po završetku sezone.

(Avaz)

