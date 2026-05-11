Bolna ispovijest bivše žene Miše Kovača o smrti sina: "Kupio mu je pištolj, a onda je tragedija"

Njihov brak krunisan je rođenjem sina Edija i ćerke Ivane, a djelovalo je da imaju sve - ljubav, uspjeh i porodičnu harmoniju.

Ipak, početkom devedesetih njihovu sreću prekinula je tragedija od koje se nikada nisu oporavili.

Njihov sin Edi Kovač, koji je tada imao samo 16 godina, tragično je nastradao 1992. godine, a taj gubitak zauvijek je promijenio život cijele porodice.

Anita Baturina kasnije je javno govorila o najbolnijim trenucima kroz koje su prolazili i detaljima kobne noći koja im je zauvijek promijenila živote.

Kako je ispričala, Edi je početkom ratnih godina bio dio navijačke grupe "Bad Blue Boys", a porodica je primjećivala da se interesuje za ratne teme i filmove.

- Mišo i ja smo ih vaspitali tako da uvijek budu dobri prema drugoj djeci i da im pomažu, pa su uvijek bili okruženi vršnjacima. Onda su došle '90. i Edi je postao Bad Blue Boy. Sjećam se da je s prijateljima počeo da gleda ratne filmove.

Kobni pištolj i noć straha

Nakon što se vratio kući, Mišo je učinio potez zbog kojeg će kasnije duboko žaliti - kupio je sinu pištolj, tvrdeći da je dječak dovoljno odgovoran, uprkos očajničkim Anitinim molbama da djetetu ne daje oružje u ruke.

Jedne aprilske noći 1992. godine Edi se nije vratio kući, niti se javljao roditeljima. Usred noći porodicu je pozvala policija i saopštila da se nalazi u Bolnici za traumatologiju i da ima navodno samo lakšu povredu mozga.

- Mišo je tad učinio jednu glupost. Kupio je pištolj i dao ga Ediju. Molila sam ga da to ne čini, da je djetetu dao oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmjerno povjerenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama.

U početku su postojale nade da će se oporaviti, jer je metak prošao pored čeonog dijela mozga. Međutim, situacija se ubrzo zakomplikovala. Nakon premještanja u drugu bolnicu ustanovljeno je da je njegovo stanje znatno ozbiljnije nego što se mislilo.

Tokom jedne ljekarske vizite primjećeno je da je dječakov stomak bio otekao od tečnosti, a prebacivanjem na KBC Rebro ustanovljeno je da je pacijent pun bakterija.

- Edi je zbog nečije namjerne ili nenamjerne greške umro od sepse u najvećim mukama i to mi je i danas najteže da prihvatim.

Smrt sina potpuno je slomila Mišu Kovača, a Anita je govorila da od tog trenutka njihova porodica više nikada nije bila ista. Dok su se roditelji borili sa ogromnim bolom, njihova ćerka Ivana, tada četrnaestogodišnjakinja, prolazila je kroz sopstvenu tihu patnju nakon gubitka brata.

Anita opisuje agoniju koja je uništila njihovu porodicu:

- I ja sam se raspadala, ali rekla sam Miši da se moramo da se priberemo zbog Ivane. Ona je bila u osjetljivim godinama, imala je 14, ostala je bez voljenog starijeg brata, a onda je gledala i nas dvoje koji samo plačemo i ćutimo. Naša devojčica patila je sama.