Zorica Brunclik: Pobegla sam grobaru sa lopate

Sada je govorila o svojoj borbi sa bolešću te je komentarisala da li se uplašila za j život i ko je sve vrijeme bio uz nju:

"Ja imam osteroporozu i dva puta godišnje radim analize, tada kada treba , ja radim sve analize i to se desilo u avgustu prošle godine kada sam otišla kod mog reumatoluga, i on je tada pogledao moje nalaze i rekao da mu se ne sviđaju. Ja sam osjetila tada da gubim snagu, da mi se spava, gvožđe mi je bilo jedan, a D dimer jako visok. On je mene tada zamolio da odem na razna snimanja, da uradim sve analize, i tada sam saznala da mi je CRP 300, tačnije da je sepsa na pomolu. Ja sam tada ostala u bolnici da me ispitaju, ali nisam doživljavala ozbiljno, ja sam planirala moje koncerte, nastupe… E tada je moj brat, Milovan Bojić, rekao da ne smem da nastupam niti bilo šta, jer mi život visi o koncu. Iz dve faze sam bila u bolnici, i hvala Bogu eto me ovde danas, nije bilo moje vrijeme, Bog je rekao da nije moje vrijeme", rekla je Zorica, prenosi Pink. Kazala je da je imala veliku podršku porodice.

Zanimljivosti Horoskop za 11. maj: Evo šta nam zvijezde poručuju

"Nema veće budale od mene, ali nisam se dala, ali moj Kemiš, moja djeca, su bila izbezumljena, ali ja sam to tek sada osetila. Moram da kažem da su sva moja djeca uzeli svoje odmore da bi bili sa mnom, i najstarija ćerka, i srednja, i sin, i najmlađa i moj Miroljub, svi su bili uz mene. Bilo mi je dirljivo, moram da kažem ja sam uvijek bila mama, a sada su oni meni bili mama koliko su brinuli o meni", rekla je Zorica sa suzama u očima pa je dodala:

"Nema ko od kolega, prijatelja nije pisao, i hvala im na tome, bilo je to da sam pobjegla grobaru sa lopate, i hvala Bogu na tome. Moj Miroljub je svaki dan bio sa mnom i u bolnici, on je plakao sa mnom, bio uz mene, muške suze su najteže, ali zajedno smo pobijedili".