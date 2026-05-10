Evo kome je posvećena pjesma Kralj kokaina

Grupu Mobi Dik koja je harala devedesetih godina, u prvom sastavu činili su Ana Stanić i Srđan Čolić.
Svojom muzikom i hitovima ispisali su istoriju, a jedna od najzapaženijih u to vrijeme bila je pesma "Kralj kokaina".
Pjevač je jednom prilikom boravio u Crnoj Gori i na jednoj lokalnoj televiziji ispričao kako je pjesma nastala.
"Idealna zemlja da pričam o toj pjesmi. Bio sam ulcinjski zet. Nisam se nikada zvanično vjenčao ali živjeli smo četiri godine, jedna prelijepa i predobra Ulcinjanka i ja. Kad smo se razišli ja sam napravio pjesmu 'Kralj kokaina'. To je ljubavna pjesma posvećena osobi, za koju sam se plašio da ne krene nekim smjerom koji je tada bio trend", otkrio je Srđan.
Muzičar je priznao i zbog čega se plašio da će njegova bivša krenuti pogrešnim putem.
"Plašio sam se, jer sam tada upoznao par djevojaka koje su bile sa nekim normalnim momcima, a sebe sam smatrao normalnim, pa su onda nailazile na te za*ebane frajere koji su tada bili popularni", govorio je tada Srđan za TV E.
Čolić je osnovao grupu "Mobi dik" 1992, a prvih šest godina sve do 1997. sa njim je nastupala Ana Stanić, koja je otpevala neke od najljepših pjesama: "Nostalgija", "Zar nije te stid", "Padrino"... Od 1998. godine sa Srđanom je nastupala pjevačica Aleksandra Perović.
Srđan je i sa Aleksandrom imao ljubavni odnos, ali to nije smetalo da grupa i sa njom postigne ogroman uspjeh i mnoštvo hitova. Ali, jedna pjesma i spot su izazvali najviše pažnje u to vrijeme.
U spotu za pjesmu "Ljubomoran", ljubavni par je snimio ljubavne scene sa eksplicitnim kadrovima, a nekoliko godina kasnije potvrđeno je da se intiman odnos na samom kraju zaista desio.
