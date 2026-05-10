Ana Bekuta donijela odluku, povlači se: "Opterećuje me"

Pjevačica Ana Bekuta donela je odluku i kako je saopštila, povlači se potpuno sa društvenih mreža.

Naime, kako je Ana rekla, nakon što pokušavaju da je natjeraju da otvori i Tiktok, donijela je radikalnu odluku.

"Pa ja nemam neki određen stav, mene su nagovorili da treba da otvorim prvo Fejsbuk stranicu, pa onda Instagram, sad me tjeraju da otvorim stranicu na Tiktoku, ne pada mi na pamet.", rekla je Ana,

Kako je saopštila, mreže su počele da je opterećuju i oduzimaju vrijeme.

"I Instagram ću da ugasim, ne treba mi, opterećuje me, oduzima mi vrijeme. Zatičem sebe da skrolujem onako bezveze, vrtim neke stvari. Ne znam čemu to, umjesto da uzmem knjigu da čitam", rekla je ona za "Premijeru".