Poginuo član poznatog srpskog benda

Autor:ATV
Komentari:0
Na starom putu Novi Sad - Beograd kod mjesta Banstol motociklom u saobraćajnoj nesreći život je izgubio dugogodišnji bubnjar benda SNB iz Novog Sada, Miroslav Popov - Mićko.
Vijest o smrti je objavio bend na svojim društvenim mrežama, a od Miroslava se opraštaju porukama mnogi bendovi Srbije i regiona.
Tenis
Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen
Oni su ga znali kao mirnog, staloženog, dobrog prijatelja, ali i energičnog bubnjara koji je davao ovom bendu ritmičku raznolikost, piše "Headlajner".
Sa bendom je skoro objavio album “Mutne svjetlosti”, ali i početkom godine svirao u Beogradu kao saport Eksploitedu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu