Dodik prenio Putinu: Odluke Šmita Savjet bezbjednosti treba proglasiti ništavnim

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je na sastanku sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom istaknuto da je Kristijan Šmit nelegalan i da ne može da donosi nikakve odluke, te izrazio uvjerenje da će ih Savjet bezbjednosti UN proglasiti ništavnim jer je to jedino ispravno.

Dodik je naveo da Ruska Federacija u kontinuitetu, bez oklijevanja, na Savjetu bezbjednosti iznosi svoje stavove vezano za situaciju i u Republici Srpskoj i u BiH.

"To je za nas veoma važno, da održimo fokus i da će sjednica koja će biti za tri dana u Njujorku sigurno imati jedan definitivan i rigorozan stav Ruske Federacije", rekao je Dodik nakon sastanka delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Putinom.

On je naveo da je na sastanku sa Putinom potvrđena saradnja na strateškom nivou, kako je to već ranije definisano.

Dodao je da je ruskoj strani bilo važno se vidi da, bez obzira na sva sramna dešavanja u Republici Srpskoj u vezi sa izborima i atacima na njenog predsjednika, da je ovo politika kontinuiteta i da će ostati na tom nivou strateške saradnje.

"Mi nijednog trenutka nismo osjetili bilo kakvu vrstu promjene odnosa, čak šta više, daleko više pažnje je posvećeno nekim pitanjima nego što je to bilo ranije", rekao je Dodik.

Dodik je ovom prilikom čestitao Dan pobjede, pobjede koja je iskovana na krvlju na 28 miliona građana Sovjetskog saveza, gdje su najveći broj bili Rusi.

Istakao je da je ovo bila velika čast da delegacija Srpske prisustvuje svim manifestacijama u Moskvi.

U delegaciji su i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, piše.

Odnosi Srpske i Rusije na izvanrednom nivou

Dodik je izrazio zadovoljstvo koju je ruski predsjednik Vladimir Putin dao projektima u Republici Srpskoj, kao i da je tokom sastanka razgovarano o novim aranžmanima.

"Moram da kažem da odnosi između Republike Srpske i Ruske Federacije stoje izvanredno. Na veoma su visoko nivou razumijevanja", rekao je Dodik u Moskvi.

On je naveo da je Srpska u veoma kompleksnim okolnostima održala privrednu aktivnost i da je zahvalna kompanijama koje su uspjele da održe pristup na energetskom i drugom tržištu.

"Pričali smo o nekim novim aranžmanima u okolnostima koje nisu nimalo jednostavne za sve", kazao je Dodik.

Napomenuo je da je sastanak sa Putinom bio prilika da je iskaže zahvalnost za kontinuiranu isporuku gasa.

"Jesu to male količine, ali one su bile za nas važne, ne samo kao količine gasa, nego i kao manifestacija podrške i saradnje. Razgovarali smo i o tome kako završiti Srpsko-ruski pravoslavni centar i hram u okviru tog centra", naveo je Dodik.

Takođe, kako je naveo preneseni su pozdravi mitropolita banjalučkog Jefrema ruskom rukovodstvu.

Dodao je da je ovo prilika da kaže Bošnjacima, muslimanima u BiH da nema nijednog razloga da se neko plaši Ruske Federacije, da je saradnja sa Rusijom blagodatna i da može omogućiti pospješivanje mnogih sfera u životu.

"Tako da je njihova namještena vještačka ili, kako to kažu u savremenom smislu, hibridni pristup Ruskoj Federaciji, potpuno bezvezan na nivou primitivizma", naglasio je Dodik.

Dodik je kazao da Rusija želi mir na Balkanu, ali želi i da se uvažava sloboda i slovo Ustava.

"Mi ćemo ostati nesumnjivi partneri na tom pitanju", zaključio je Dodik.