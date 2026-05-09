Fašizam je pobijeđen, ali nije iskorijenjen

Branka Dakić
09.05.2026 19:26

Јасеновац
Fašizam je pobijeđen 1945. godine, ali nažalost nije potpuno uništen. Danas se pojavljuje kroz druge oblike, narative i pokušaje prekrajanja istorije, čulo se u ATV-ovoj emisiji Bitno.

Sloboda nema cijenu. Srpski narod je pobjednički narod koji je podnio ogromnu žrtvu u borbi protiv fašizma i zato mora dobro da pamti. Ako to zaboravimo, zaboravili smo sebe. Ne smijemo dozvoliti da nam se istorija ponovi.

Iako je prije 81. godinu okončano najmračnije poglavlje u istoriji čovječanstva, fašistička ideologija iza sebe je ostavila desetine miliona mrtvih, a smrti nisu bila pošteđena ni djeca. Samo u Jasenovcu i Donjoj Gradini, jednom od najzloglasnijih logora u Drugom svjetskom ratu ubijeno je 700.000 Srba, Jevreja i Roma, a među njima 20.000 djece. Najmanje što možemo uraditi je da se sjećamo i ne dozvolimo da nam se istorija ponovi.

„Ideje same po sebi se ne mogu pobijediti. Mogu se pobijediti državni sistemi koji ih nose i oni su pobijeđeni 1945. godine, ali je vidljivo da te militarističke ideje i tim ekstremnim grupama žive i dan danas i da je zadatak savremene civilizacije da ih sputava na svakom mjestu gdje ej to moguće“, kazao je načelnik Odjeljenja za identitetska istraživanja i kulturu pamćenja u Centru za društveno-politička istraživanja Republike Srpske Predrag Lozo.

Fašizam je pobijeđen 1945. godine, ali nažalost nije potpuno uništen. Najbolje se to vidjelo tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, a fašistička ideologija ni danas nije u potpunosti iskorijenjena.

„Znamo da je devedesetih godina na prostoru Hrvatske, pa i dijela BiH neonacistička ideologija dobila novi zamah. Njene posljedice i danas vidimo. U Hrvatskoj vi i danas imate ulice koje nose imena poznatih nacista i fašista. Imate i u Sarajevu ulice koje nose imena ideologa ustaškog pokreta“, istakao je direktor Instituta istorijskih nauka Univerziteta u Istočnom Sarajevu Draga Mastilović.

„40 godina od rata smo živjeli u jednom sasvim drugom sistemu, gdje nismo pretpostavili da bi se između sebe sukobili, ali ideja fašizma je tinjala i dalje i kod onih koji su bili pripadnici tih formacija“, podsjetio je predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šobić.

Iako smo kao narod osjetili najgore oblike fašizma, nismo mnogo naučili iz prošlosti i neophodno je mnogo više raditi na kulturi sjećanja, smatraju naši sagovornici. Ne treba zaboraviti da je, uprkos svemu, srpski narod slobodarski narod.

