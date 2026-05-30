Hegset oštar prema "saveznicima": Evropa da prestane da morališe

30.05.2026 16:27

Foto: Tanjug / AP / Achmad Ibrahim

Američki ministar odbrane Pit Hegset ponovo je oštro prozvao evropske saveznike Vašingtona, optužujući ih da su predugo ignorisali pozive za jačanje sopstvene odbrane i pozivajući ih da se konačno uzdrže od moralisanja.

U svom obraćanju na velikoj odbrambenoj konferenciji u Singapuru, poznatoj kao Šangri-La dijalog, Hegset je najavio donošenje važnih odluka vezanih za bezbjednost u Evropi, istovremeno hvaleći azijske zemlje koje su, prema njegovim riječima, odavno shvatile da se temelj trajnog partnerstva ne zasniva na idealističkim vrijednostima već na konkretnom usklađivanju nacionalnih interesa.

On je naglasio da azijske države djeluju odlučno zajedno kada im se interesi poklapaju, dok se u suprotnom prilagođavaju pragmatično i bez drame, ocijenivši da bi zapadna Evropa mogla mnogo da nauči iz tog primjera.

Ponavljajući izuzetno kritičan stav administracije američkog predsjednika Donalda Trampa prema Evropljanima, Hegset je optužio evropske prijestonice da se predugo drže prazne globalističke retorike o međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, dok su istovremeno širom otvarale svoje granice i potpuno iscrpljivale sopstvene vojske.

Tramp već duže vrijeme zahtijeva da Evropa preuzme veću odgovornost za sopstvenu bezbjednost i želi da smanji američko vojno prisustvo na kontinentu, što je pitanje koje je ponovo postalo veoma aktuelno posljednjih nedjelja nakon što su evropske zemlje odbile da podrže njegov rat protiv Irana.

Američki ministar odbrane se požalio da su pristojni apeli evropskim saveznicima da troše više na odbranu predugo bili mrtvo slovo na papiru, najavljujući da će Evropa i NATO morati brzo da donesu važne odluke o kojima će se uskoro znati više.

Pod pritiskom američkog predsjednika, Alijansa je prošle godine postavila cilj da članice ulažu čak pet odsto bruto domaćeg proizvoda u odbranu, ali većina zemalja je i dalje daleko od tog cilja, dok je američki državni sekretar Marko Rubio na nedavnom sastanku u Švedskoj potvrdio Evropljanima da će morati da nauče da žive sa znatno manjim brojem američkih vojnika.

