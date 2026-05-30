Logo
Large banner

Autobus sa djecom udario u drvo, vozač poginuo, povrijeđene 23 osobe: Jeziva saobraćajka u Mađarskoj

Autor:

ATV
30.05.2026 16:15

Komentari:

0
Аутобус са дјецом ударио у дрво, возач погинуо, повријеђене 23 особе: Језива саобраћајка у Мађарској
Foto: karpatinfo.net

Vozač autobusa je poginuo, a prema prvim informacijama povrijeđene su 23 osobe u nesreći koja se dogodila rano jutros na magistralnom putu broj šest između Pečuja i Hirda u Mađarskoj, kada je autobus udario u drvo i sletio u jarak, saopštila je Policijska uprava Baranjske županije.

Policija je navela da se autobus kretao ka Budimpešti kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i potom udario u drvo, prenosi Hirado.

Vozač je poginuo na licu mjesta, dok su prema prvim informacijama povrijeđene 23 osobe, od ukupno 28 putnika.

Uviđaj i tehničko spasavanje su u toku, zbog čega je ta dionica puta potpuno zatvorena za saobraćaj, koji se preusmerava preko naselja Vasaš i Hird.

Portparol Nacionalne službe Hitne pomoći Pal Đerfi izjavio je za MTI da su u autobusu uglavnom putovala maloljetna djeca i tinejdžeri.

U zbrinjavanju povrijeđenih učestvovalo je 11 ekipa Hitne pomoći.

Dvije djevojčice zadobile su teške povrede, odnosno prelome nogu i prevezene su u kliniku u Pečuju, dok je 21 osoba lakše povrijeđena i zadobila je uglavnom nagnječenja i ogrebotine.

Nacionalna direkcija za upravljanje katastrofama saopštila je ranije danas da je autobus udario u drvo, a zatim sletio u jarak na 188. kilometru magistralnog puta broj šest između Pečuja i Hirda.

Vatrogasci iz Pečuja, u saradnji sa drugim službama, intervenisali su na mjestu nesreće.

Policija je saopštila da se uzroci nesreće istražuju u okviru krivičnog postupka zbog saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i većim brojem povrijeđenih, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Mađarska

autobus

sudar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Болница, лијекови

Nauka i tehnologija

Revolucija u liječenju: Novi DNK test može da poštedi milione žena hemoterapije

49 min

0
Полицијско ауто

Srbija

Poginuo načelnik granične policije Danilo Femić: Jeziva saobraćajka

57 min

0
Будимпешта на ногама због финала Лиге шампиона: Навијачи Арсенала и Париза се већ жестоко потукли

Fudbal

Budimpešta na nogama zbog finala Lige šampiona: Navijači Arsenala i Pariza se već žestoko potukli

1 h

4
Милицу Тодоровић и Каћу Живковић жена пријавила за покушај убиства

Scena

Milicu Todorović i Kaću Živković žena prijavila za pokušaj ubistva

1 h

0

Više iz rubrike

Кит

Svijet

Tijelo uginulog grbavog kita izvučeno na obalu

1 h

0
Троје алпиниста из Lетоније погинуло на Aљасци

Svijet

Troje alpinista iz Letonije poginulo na Aljasci

2 h

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Svijet

Zašto se prolaz kroz Hormuški moreuz ne smije naplaćivati?

4 h

3
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.

Svijet

EU usvojila sankcije protiv Hamasa i Islamskog džihada

5 h

3

  • Najnovije

16

58

Tusk: NATO treba ozbiljno da shvati riječi Medvedeva

16

55

Sve spremno za veliko finale Lige šampiona: Poznati sastavi PSŽ-a i Arsenala

16

47

Ovo su najveće crvene zastavice svakog znaka

16

43

Sabalenka u prvom setu ponizila teniserku koja je izdala Rusiju

16

34

Naučnici smislili kako da zadrže pažnju tinejdžera tokom onlajn časa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner