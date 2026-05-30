Autobus sa djecom udario u drvo, vozač poginuo, povrijeđene 23 osobe: Jeziva saobraćajka u Mađarskoj

Vozač autobusa je poginuo, a prema prvim informacijama povrijeđene su 23 osobe u nesreći koja se dogodila rano jutros na magistralnom putu broj šest između Pečuja i Hirda u Mađarskoj, kada je autobus udario u drvo i sletio u jarak, saopštila je Policijska uprava Baranjske županije.

Policija je navela da se autobus kretao ka Budimpešti kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i potom udario u drvo, prenosi Hirado.

Vozač je poginuo na licu mjesta, dok su prema prvim informacijama povrijeđene 23 osobe, od ukupno 28 putnika.

Uviđaj i tehničko spasavanje su u toku, zbog čega je ta dionica puta potpuno zatvorena za saobraćaj, koji se preusmerava preko naselja Vasaš i Hird.

Portparol Nacionalne službe Hitne pomoći Pal Đerfi izjavio je za MTI da su u autobusu uglavnom putovala maloljetna djeca i tinejdžeri.

U zbrinjavanju povrijeđenih učestvovalo je 11 ekipa Hitne pomoći.

Dvije djevojčice zadobile su teške povrede, odnosno prelome nogu i prevezene su u kliniku u Pečuju, dok je 21 osoba lakše povrijeđena i zadobila je uglavnom nagnječenja i ogrebotine.

Nacionalna direkcija za upravljanje katastrofama saopštila je ranije danas da je autobus udario u drvo, a zatim sletio u jarak na 188. kilometru magistralnog puta broj šest između Pečuja i Hirda.

Vatrogasci iz Pečuja, u saradnji sa drugim službama, intervenisali su na mjestu nesreće.

Policija je saopštila da se uzroci nesreće istražuju u okviru krivičnog postupka zbog saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom i većim brojem povrijeđenih, prenosi Tanjug.